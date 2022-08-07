07.08.2022 | 08:27

Если у вас в доме живет кошка или кот, сегодня подходящий день, чтобы устроить любимцу праздник, потому что 8 августа - Всемирный день кошек. Угостите питомца лакомством, купите ему новую когтеточку или игрушку и шепните в мохнатое ушко, как вы его любите. А он, в свою очередь, отблагодарит вас мурлыканьем.

Кошки - самые популярные в мире домашние животные (собаки на втором месте). Они не только истребляют грызунов, но и способны лечить владельцев от некоторых заболеваний. Опрос, проведенный среди жителей Пензы, показал, что у 46% респондентов есть в доме кошка или котик.

8 августа отмечается также Международный день альпинизма - праздник людей, считающих, что «лучше гор могут быть только горы». Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1786 году швейцарские альпинисты Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма впервые в истории покорили самую высокую точку Европы - Монблан, высота которого составляет 4 810 метров над уровнем моря.

Праздник в этот день отмечают не только отважные покорители вершин, но и промышленные альпинисты, чьи услуги с каждым годом становятся все востребованнее. Их привлекают к операциям на высотных зданиях и других сооружениях, чтобы провести ремонт, помыть окна или сбить сосульки.

Кроме прочего, сегодня Международный день офтальмологии, который празднуется с 2004 года. Обычно к нему приурочены конференции врачей, награждение лучших специалистов, бесплатные консультации для пациентов.

В истории 8 августа увековечено несколькими знаменательными событиями. В 1588 году англичане разгромили знаменитую испанскую Непобедимую армаду, в 1899-м американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник, в 1900-м был учрежден Кубок Дэвиса, а в 1924-м в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.

По народному календарю 8 августа - Ермолаев день. «Ермолай - хлеб убирай!» - говорили на Руси: в это время шла активная жатва. Также начинался сбор ранних яблок, но наши предки их не ели, дожидаясь Яблочного Спаса, который отмечается 19-го числа.

Именины празднуют Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей и Федор.

В этот день родились революционерка Вера Засулич, кинорежиссер и теледеятель Юлий Гусман, актеры Станислав Садальский и Виктор Авилов, космонавт Светлана Савицкая.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что для намеченных на этот день дел нужна планомерная подготовка. Если она не проведена, то начинать ничего не стоит. Обратите внимание на приметы: падающие ножи и вилки предупреждают об опасности.