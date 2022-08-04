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5 августа порадуемся существованию светофоров

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5 августа отмечается Международный день светофора. Праздник был учрежден в честь установки первого предшественника светофоров 5 августа 1914 года в Кливленде (США).

Прототип автоматического регулировщика дорожного движения оперировал красным и зеленым фонарями. Когда они переключались, раздавался звуковой сигнал. Трехцветные устройства впервые установили в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.

В России первый светофор появился лишь в январе 1930-го в Ленинграде. Второй установили в Москве, третий - в Ростове-на-Дону.

В Пензе есть памятник световому сигнальному прибору. Он находится на улице Суворова, неподалеку от Привокзальной площади.

5 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1772 году состоялся первый раздел Польши, в 1967-м вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd под названием The Piper at the Gates of Dawn. За год до того, 5 августа 1966 года, The Beatles выпустили альбом Revolver.

В 1975-м в СССР началась эксплуатация железнодорожной магистрали Тюмень - Сургут, а в 1996-м в России были установлены официальные символы президентской власти: штандарт (специально изготовленный российский флаг с изображением герба страны, обрамленный золотой бахромой), специальный экземпляр Конституции РФ и знак Президента РФ.

В народном календаре сегодня Трофим Бессонник. В это время страда была в разгаре, так что отлеживаться на печи было некогда. «Долго спать - добра не видать», - говорили в народе.

Именины отмечают Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим и Федор.

5 августа родились русский художник Илья Репин, французский писатель Ги де Мопассан, русская актриса немого кино Вера Холодная, советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач и авиаконструктор Артем Микоян.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня возможны раздражительность, подавленное настроение, тревога, снижение общего тонуса.

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