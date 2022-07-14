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15 июля - Всемирный день навыков молодежи

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Сегодня, 15 июля, отмечается Всемирный день навыков молодежи. Праздник был учрежден в декабре 2014 года, чтобы население знало о важности улучшения социально-экономических условий для молодых людей, чтобы решались проблемы безработицы и неполной занятости.

Идея праздника принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН, на заседании Генеральной ассамблеи выразивших обеспокоенность ростом и масштабами безработицы среди молодежи.

Предполагается, что дополнительные навыки помогут молодым людям устроиться в жизни.

15 июля произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1240 году русские войска разбили шведов в Невском сражении, в 1410-м состоялась Грюнвальдская битва, в 1783-м по реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход, а в 1975-м состоялся первый совместный полет двух космических кораблей - советского «Союза-19» и американского «Аполлона». В 2014-м в московском метро случилась катастрофа: поезд на большой скорости врезался в стену подземки, погибло 24 человека.

В этот день на Руси чествовали Берегиню - славянское божество. Люди верили, что она помогает крестьянам обихаживать скот, а также наделяет травы целебными свойствами, питает плоды и овощи.

В этот день девушки старались приворожить возлюбленных: тайно клали тонкую березовую веточку на порог, а когда парень переступал прутик, девица сразу прятала его в сухое место, приговаривая «как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет». Берегинями называли также русалок.

15 июля родились голландский живописец Харменс Рембрандт, актриса Мария Ермолова, хореограф, балетмейстер и танцовщик Махмуд Эсамбаев, музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис.

Именины сегодня отмечает Арсений.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня спокойный день, идеально подходящий для отдыха. Отложите маловажные дела, отвлекитесь от суеты и расслабьтесь.

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