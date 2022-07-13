14 июля приготовим варенье из малины и крыжовника

13.07.2022 | 19:22

14 июля во Франции отмечается День взятия Бастилии. В 1789 году восставшие парижане захватили крепость-тюрьму, откуда выпустили семерых заключенных. Взятие Бастилии стало началом Великой французской революции.

14 июля в Южной Осетии отмечается День миротворца. Праздник был учрежден в честь событий 1992 года, когда на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, подписанного главами России и Грузии, в зону конфликта вошли смешанные силы по поддержанию мира в составе российского, грузинского и осетинского батальонов.

Они стали буфером между противоборствующими сторонами. Считается, что благодаря вводу миротворцев удалось остановить боевые действия, которые длились три года и унесли сотни жизней.

Если дома вас сегодня ждет немытая посуда, то это повод отметить Международный день хаоса и беспорядка. Настало лучшее время для генеральной уборки.

В истории 14 июля 1099 года участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима, в 1896-м на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде показали и представили первый русский автомобиль, в 1903-м ввели в эксплуатацию Транссибирскую магистраль, а в 1946-м вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание», ставшее руководством для нескольких поколений матерей.

14 июля родились французский кардинал Джулио Мазарини, русский поэт Гавриил Державин, американский писатель Ирвинг Стоун, шведский кинорежиссер Ингмар Бергман, автор серии книг о волшебнике Изумрудного города Александр Волков и 38-й президент США Джеральд Форд.

Сегодня православная церковь вспоминает двух бессребреников-братьев Козьму и Дамиана. В народном календаре этот день назывался Кузьмой и Демьяном, или летними Кузьминками, на которые собирали малину и крыжовник, чтобы после приготовить варенье и компоты. Считалось, что малиновое варенье, сделанное в Кузьминки, будет невероятно вкусным.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Тихон.

Полнолуние. Лунный календарь советует сегодня не начинать новые дела. День идеально подходит для того, чтобы раздать долги и сходить в парикмахерскую.