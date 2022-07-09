Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 июл 2022|05:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |

Не забудь!

10 июля поздравим рыбаков и почтальонов

Печать
Telegram

Сегодня отмечается День воинской славы России. 10 июля 1709 года произошла Полтавская битва, в которой русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведами.

После того как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал Санкт-Петербург, шведский король решил идти на Москву с юга - через Украину. 11 мая началась осада Полтавы шведскими войсками. В конце месяца к городу подошли главные силы русской армии во главе с Петром. 8 июля на военном совете император принял решение о генеральном сражении.

В результате Полтавской битвы первоклассная европейская армия Карла XII была наголову разгромлена русской, а сам король вместе с гетманом Мазепой скрылся в Османской империи.

Победа русских войск привела к перелому в Северной войне. Швеция перестала быть главной военной силой в Европе.

Традиционно во второе воскресенье июля (в 2022 году это как раз 10-е число) в России и некоторых других странах отмечается День рыбака. Рыболовство объединяет людей разных возрастов и занятий. Поэтому сегодня можно поздравить как рыбаков-профессионалов, так и всех, для кого рыбалка - хобби, дающее возможность слиться с природой. Неотъемлемым блюдом праздника, конечно же, является уха.

Также второе воскресенье месяца - День российской почты. Услуги почты предоставляются более чем в 40 тысячах отделений почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин, совершается более 360 авиарейсов. Почтовики России принимают, обрабатывают и доставляют более 1 миллиарда писем, 3 миллиардов печатных изданий, 12 миллионов посылок и 44 миллионов денежных переводов в год.

Тем не менее о нерасторопности российских почтовиков ходит немало шуток и анекдотов. Говорят, именно благодаря «Почте России» появились изюм, сухофрукты и сыр с плесенью…

Православная церковь сегодня празднует обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, причисленного к лику святых в 1988 году.

10 июля - день, отмеченный в истории несколькими знаменательными событиями. В 1878 году в Англии впервые футбольный арбитр воспользовался свистком. В СССР в 1934-м создали народный комиссариат внутренних дел, а в 1935-м приняли постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы». В 1925 году в Дейтоне начался процесс против преподавания теории Дарвина.

В народном календаре сегодня Самсон Сеногной. В это время часто идут дожди, подмачивая заготовленное сено. Крестьяне верили: если на Самсона пошел дождь, то лить будет до бабьего лета.

С именинами сегодня можно поздравить Александра, Владимира, Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Самсона.

10 июля родились герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Багратион, французский художник-импрессионист Камиль Писсарро, австрийский физик, инженер, изобретатель Никола Тесла, легендарный оперный певец Сергей Лемешев, советский писатель Лев Кассиль, телеведущая и актриса Татьяна Веденеева, а также - с разницей в 10 лет - народные артисты России Илья Олейников и Юрий Стоянов.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступил прекрасный день для любых работ, подведения итогов и решения проблем различного уровня сложности. Сил хватит на все!

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте