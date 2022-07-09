10 июля поздравим рыбаков и почтальонов

09.07.2022 | 15:26

Сегодня отмечается День воинской славы России. 10 июля 1709 года произошла Полтавская битва, в которой русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведами.

После того как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал Санкт-Петербург, шведский король решил идти на Москву с юга - через Украину. 11 мая началась осада Полтавы шведскими войсками. В конце месяца к городу подошли главные силы русской армии во главе с Петром. 8 июля на военном совете император принял решение о генеральном сражении.

В результате Полтавской битвы первоклассная европейская армия Карла XII была наголову разгромлена русской, а сам король вместе с гетманом Мазепой скрылся в Османской империи.

Победа русских войск привела к перелому в Северной войне. Швеция перестала быть главной военной силой в Европе.

Традиционно во второе воскресенье июля (в 2022 году это как раз 10-е число) в России и некоторых других странах отмечается День рыбака. Рыболовство объединяет людей разных возрастов и занятий. Поэтому сегодня можно поздравить как рыбаков-профессионалов, так и всех, для кого рыбалка - хобби, дающее возможность слиться с природой. Неотъемлемым блюдом праздника, конечно же, является уха.

Также второе воскресенье месяца - День российской почты. Услуги почты предоставляются более чем в 40 тысячах отделений почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин, совершается более 360 авиарейсов. Почтовики России принимают, обрабатывают и доставляют более 1 миллиарда писем, 3 миллиардов печатных изданий, 12 миллионов посылок и 44 миллионов денежных переводов в год.

Тем не менее о нерасторопности российских почтовиков ходит немало шуток и анекдотов. Говорят, именно благодаря «Почте России» появились изюм, сухофрукты и сыр с плесенью…

Православная церковь сегодня празднует обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, причисленного к лику святых в 1988 году.

10 июля - день, отмеченный в истории несколькими знаменательными событиями. В 1878 году в Англии впервые футбольный арбитр воспользовался свистком. В СССР в 1934-м создали народный комиссариат внутренних дел, а в 1935-м приняли постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы». В 1925 году в Дейтоне начался процесс против преподавания теории Дарвина.

В народном календаре сегодня Самсон Сеногной. В это время часто идут дожди, подмачивая заготовленное сено. Крестьяне верили: если на Самсона пошел дождь, то лить будет до бабьего лета.

С именинами сегодня можно поздравить Александра, Владимира, Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Самсона.

10 июля родились герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Багратион, французский художник-импрессионист Камиль Писсарро, австрийский физик, инженер, изобретатель Никола Тесла, легендарный оперный певец Сергей Лемешев, советский писатель Лев Кассиль, телеведущая и актриса Татьяна Веденеева, а также - с разницей в 10 лет - народные артисты России Илья Олейников и Юрий Стоянов.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступил прекрасный день для любых работ, подведения итогов и решения проблем различного уровня сложности. Сил хватит на все!