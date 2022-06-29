30 июня отправимся искать кратер Тунгусского метеорита

29.06.2022 | 17:57

Сегодня, 30 июня, отмечается сравнительно новый и необычный праздник - День астероида, учрежденный в конце 2016 года Генеральной ассамблеей ООН. Дата выбрана не случайно: 30 июня 1908 года в Центральной Сибири, в междуречье Нижней Тунгуски и Лены, с ревом и сиянием пролетел гигантский шар-болид.

При падении он взорвался. Взрывная волна повалила лес в радиусе 40 километров, погибли животные, пострадали люди. Возникший на месте падения небесного тела лесной пожар распространился на огромную территорию.

Существует множество гипотез взрыва. Наиболее распространенная - на Землю упал огромный метеорит. Его следы искали с 1927 года, однако на месте взрыва не оказалось метеорного кратера. Еще одна версия - столкновение Земли с кометой, обладавшей большой кинетической энергией, низкой плотностью и высокой летучестью. Согласно этой теории, комета разрушилась и испарилась.

Одна из фантастических версий разгадки феномена описана в юмористической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Так или иначе, тайна Тунгусского феномена до сих пор не разгадана. Именно в память об этом событии и отмечается День астероида.

30 июня также отмечается Международный день парламентаризма. Этот праздник «младше» предыдущего: он появился в 2018 году. Сильный, сбалансированный, действующий парламент - один из признаков и основ демократии.

Кроме того, сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России.

В истории 30 июня известно несколькими знаменательными событиями. В частности, в 1894 году был открыт самый знаменитый лондонский мост - Тауэрский, а в 1925-м основан заповедник «Столбы» на правом берегу Енисея (Красноярский край).

По народному календарю сегодня Мануйло и Савелий. Крестьяне считали, что в этот день нечистая сила подходит к избам и пытается уморить их обитателей. Особенно опасными считали белых коров, появлявшихся у ворот. Полагали, что так маскируется нечистая сила, чтобы попасть в хлев и испортить молоко у других буренок.

В этот день наши предки разводили на берегах озер и рек костры и варили яйца. Считалось, что чем больше их будет, тем лучше станут нестись куры.

Именины 30 июня отмечают Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея и Савелий.

В этот день родились французский художник Орас Верне, советский драматург, актер и режиссер Борис Ромашов, советский и российский дирижер, народный артист СССР Николай Некрасов, советская и российская актриса театра и кино Инна Ульянова, а также 18-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.

Новолуние. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для бизнеса и принятия важный решений.