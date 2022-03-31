1 апреля отпразднуем День птиц и рассмешим домового

31.03.2022 | 15:38

1 апреля в старину считалось днем, когда после зимней спячки просыпается домовой. Наши предки ставили на пол блюдца с кашей, молоком и хлебом. А чтобы у хранителя домашнего очага было хорошее настроение и он спросонок не начал безобразничать, его старались развеселить: рядились в одежду наизнанку, надевали на ноги разную обувь, а в разговорах в шутку обманывали друг друга.

Со временем обычай задабривать домового забылся, однако традиция разыгрывать друзей и родных осталась. Поэтому сегодня будьте особо бдительны, чтобы не попасться на удочку шутников. Ведь 1 апреля во всем мире отмечается День смеха, который нередко называют также Днем дурака. Главное, чтобы шутки были не обидными, а вызвали искренний хохот, который, как утверждают ученые, очень полезен для здоровья.

Любители природы сегодня отметят еще один праздник - Международный день птиц. Он появился в США в 1894 году, а затем пришел в Европу и Россию. Время для праздника выбрано не случайно: как раз теперь из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые дуплянки и скворечники.

1 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1734 году был введен в эксплуатацию первый в Канаде маяк, в 1748-м начались раскопки древнеримского города Помпеи. 1 апреля 1778 года считается днем рождения доллара - именно тогда бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал всемирно известный знак. 1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе, который сегодня считается одним из самых распространенных напитков в мире.

В этот день родились русский писатель Николай Гоголь, германский государственный деятель Отто фон Бисмарк, французский поэт и драматург Эдмон Ростан, русский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов, американский психолог Абрахам Маслоу и советский и российский тележурналист, телеведущий Владимир Познер.

В народном календаре 1 апреля - Дарья Грязная: к этому времени уже активно тает снег, вешние воды заливают поля, дворы, дороги. Тем не менее считалось, что Дарья лепит грязь на тех, чьи помыслы нечисты. В этот день нехороших людей определяли по испачканной одежде.

Именины сегодня отмечают Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий и Софья.

Новолуние. Лунный календарь рекомендует смело приступать к намеченным начинаниям, для реализации планов хватит энергии и работоспособности. Сегодня не лучший день для общения, но он подойдет для благотворительности, физических нагрузок, походов в бассейн или спортзал.