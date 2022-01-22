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Не забудь!

23 января пишем от руки и печем пироги

Печать

Сегодня, 23 января, откажитесь от клавиатуры компьютера или набора символов на мобильном телефоне. Попробуйте весь день пользоваться только ручкой и карандашом - пишите строчки вручную, как в школе. Не важно, напишете вы признание в любви или сведете бухгалтерский баланс доходов и расходов, но таким образом вы отметите День ручного письма, который также называют Днем почерка.

А еще можно воспользоваться выходным днем и сотворить кулинарный шедевр. Причем это должен быть пирог - и только пирог. Тесто может быть любым: дрожжевым и бездрожжевым, песочным и слоеным. А начинка - мясо, капуста и яйца, рыба, яблоки или варенье. Да и вообще пирог может быть какой угодно «национальности» - хоть осетинским, хоть кишем, хоть пиццей. Таким образом вы и ваши близкие (которые, безусловно, высоко оценят ваш труд) отметите Всемирный день пирога.

23 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1849 году в штате Нью-Йорк диплом врача был впервые вручен женщине - Элизабет Блэквелл. В 1881-м в Большом театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского. В 1895 году люди впервые ступили на берег Антарктиды, это была норвежская экспедиция. В 1960-м был установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины: приборы зафиксировали глубину 11 521 м (впоследствии цифра была скорректирована - 10 918 м).

В народном календаре 23 января - Григорий Летоуказатель. В этот день можно было спрогнозировать, каким окажется лето. Считалось, что если на стога ляжет иней, то летние месяцы будут дождливыми.

Именины сегодня отмечают Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр и Феофан.

23 января родились французский писатель Анри-Мари Бейль, работавший под псевдонимом Стендаль, французский художник Эдуард Мане, немецкий математик Давид Гильберт, французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Огюст Монферран, советский кинорежиссер, актер и сценарист Григорий Александров.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь призывает к активным действиям и даже, возможно, добровольной жертве во имя достижения цели.

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Источник — фото pixabay.com
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