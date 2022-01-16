17 января отметим День детских изобретений

16.01.2022 | 08:45

Сегодня, 17 января, во всем мире отмечается День детских изобретений. Это прекрасный повод порадоваться сообразительности малышей и подростков и поощрить их таланты.

Чтобы вы знали, именно дети изобрели батут, меховые наушники, перчатки без пальцев, фруктовое мороженое на палочке и многое другое.

17 января было выбрано Днем детских изобретений потому, что в 1706 году именно в этот день родился американский ученый, дипломат и журналист Бенджамин Франклин, который в 12 лет придумал ласты для рук.

17 января произошло нескольких важных исторических событий. В 395 году в этот день Римская империя разделилась на Восточную и Западную, в 1377-м Ватикан стал резиденцией Папы Римского. Теперь это государство в государстве, которое находится в Риме на холме Монте Ватикано, у него есть свой флаг, гимн, правительство, собственная академия наук, газета и радиостанция. Подданные Ватикана - около тысячи католических священников.

Также 17 января 1773 года Джеймс Кук пересек Южный полярный круг. Он долго пытался пробиться сквозь льды и в итоге ошибочно посчитал, что Южной земли не существует. Именно Кук нанес на карту ряд неизвестных на то время островов на юге Тихого океана: Новую Каледонию, Сандвичевы острова, Южную Георгию и Норфолк.

В народном календаре 17 января - Зосима Пчельник. Согласно верованиям наших предков, это время разгула нечистой силы, поэтому на Руси на Зосиму устраивали обряд изгнания чертей. Для этого мужики и бабы надевали тулупы наизнанку, ходили по дворам с кочергами и кричали: «Выходи, нечистая сила!»

По этому дню судили о погоде. Если ночью было ясно и морозно, наши предки верили: холода будут стоять долго.

Именины сегодня отмечают Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей и Филипп.

17 января, помимо Бенджамина Франклина, появились на свет актер, режиссер, педагог, реформатор театра Константин Станиславский, гангстер Аль Капоне, олимпийский чемпион боксер Мохаммед Али, поэт Сергей Городецкий, писатель-сатирик Семен Альтов и киноактер, сценарист и продюсер Джим Керри.

Полнолуние, вторая четверть. Лунный календарь предупреждает: сегодня все положительное и отрицательное в личности возрастает многократно. Велика опасность стать внушаемым, ленивым, агрессивным, рабом вредных привычек, так как контроль за поведением ослаблен, а инстинкты усилены. Поэтому сегодня есть риск совершить глупые поступки, последствия которых могут быть печальными.