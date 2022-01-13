13.01.2022 | 15:04

Сегодня, 14 января, - первый день нового года по старому стилю. Старый Новый год - уникальный праздник, который отмечают в России.

Редкий исторический феномен получился в результате смены летоисчисления. В этот день многие друзья и семьи вновь собираются за столом и поздравляют друг друга. А для верующих людей старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души повеселиться они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Также 14 января свой профессиональный праздник отмечают работники трубопроводных войск России. Первый отдельный батальон перекачки горючего был сформирован 14 января 1952 года. Именно в честь этого и учредили праздник.

За более чем 50 лет воины-трубопроводчики приняли на вооружение различные комплекты полевых магистральных трубопроводов, машины для их монтажа, подвижные средства перекачки. Вот лишь один пример: за время деятельности этих войск в Афганистане на территории страны были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью более 1 200 км для подачи горючего советским войскам.

Кроме того, сегодня День военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России.

Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне - один из великих праздников для верующих. Обрезание для древних иудеев означало, что человек принадлежит к богоизбранному народу. Необрезанного считали иноверцем, недостойным обращаться к Богу и приносить ему жертву. Согласно Ветхому Завету, обряд рассматривался как прообраз христианского крещения.

14 января произошло несколько знаменательных событий. В 1700 году Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. В 1814-м в Петербурге открылась для общего посещения Императорская публичная библиотека. Также это день рождения Московской области.

14 января появились на свет российский географ Петр Семенов-Тян-Шанский, советский писатель-романист Анатолий Рыбаков, японский писатель и драматург Юкио Мисима, советский хоккеист Валерий Харламов и актриса театра и кино Анна Самохина.

В народном календаре 14 января - Васильев день. В старину девушки особенно активно гадали на женихов. Согласно приметам, в этот день обязательно было иметь в доме запас денег и не давать никакую сумму в долг.

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и Федот.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня неоднозначный день. Могут напомнить о себе старые проблемы. К счастью, вы сможете их решить раз и навсегда.