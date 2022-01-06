7 января - Рождество Христово

06.01.2022 | 14:46

Сегодня, 7 января, у православных христиан один из самых любимых и торжественных праздников - Рождество.

Его отмечают в память о рождении Иисуса Христа: в городке Вифлееме произошло небывалое событие - у Девы Марии появился на свет Богомладенец, Сын Божий. Придя в мир, Христос не был знатен и богат. Он родился в пещере, и дитя положили в ясли, куда кладут корм для животных. Его первыми гостями стали пастухи.

Волхвы подарили младенцу золото, ладан и смирну. Это имело глубокий смысл: золото ему принесли как царю в качестве дани, ладан - как Богу, а смирну - как человеку, который должен умереть (этой ароматической смолой умащивали умерших).

Рождество входит в число двунадесятых праздников и завершает строгий 40-дневный пост. В ночь с 6 на 7 января в храмах проводятся богослужения, а после наступают Святки - 12 дней, в течение которых отмечают праздник.

Православные христиане до Рождества соблюдали пост, а после ночной литургии садились за стол, который ломился от яств. Главным было, безусловно, мясо и изделия из него: к Рождеству приурочивали убой скота. Готовили также сочиво, кутью, блины, студень, заливную рыбу, гуся или утку с яблоками, пекли пряники и пироги.

7 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1610 году Галилео Галилей открыл спутники Юпитера, в 1852-м в Санкт-Петербурге впервые нарядили общественную елку, а в 1928-м начались летные испытания учебного самолета и легкого ночного бомбардировщика У-2.

7 января родились французский изобретатель, создатель воздушного шара Жак-Этьенн Монгольфье, народные артистки СССР Мария Миронова и Нина Сазонова, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Валерий Кубасов, народная артистка России Наталья Гвоздикова, а также два олимпийских чемпиона: советский тяжелоатлет Василий Алексеев и российская конькобежка Светлана Журова.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня очень важно не отступать от своих принципов - это хорошая возможность продемонстрировать стойкость и последовательность.