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28 декабря - Международный день кино

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28 декабря во всем мире празднуют День кино. В 1895 году в этот день братья Люмьер устроили первый в истории платный киносеанс: публике представили короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Зрители не на шутку испугались! Люди вскакивали с мест и выбегали из зала, боясь, что поезд с экрана раздавит их.

Первый русский фильм показали 15 октября 1908 года. Зрители увидели «Понизовую вольницу» режиссера Владимира Ромашкова. Кино сняли по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длилась картина всего семь минут.

Сейчас поход в кино - это традиционное развлечение для семьи или друзей. Многие любят смотреть фильмы, особенно когда в прокат выходит давно ожидаемая лента.

В истории 28 декабря запомнилось несколькими знаменательными событиями: в 1065 году в Лондоне основали Вестминстерское аббатство, а в 1908-м на Сицилии произошло крупное землетрясение силой 7,5 баллов по шкале Рихтера, которое унесло жизнь 75 000 человек.

В народном календаре - Трифонов день. Православные чтут память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке. Однажды Трифон (в миру Митрофан) услышал голос, который велел ему идти на север. Он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенге и начал проповедовать Евангелие среди саамов.

На Руси преподобного Трифона почитают как покровителя моряков. Именно к нему они обращаются в случае опасности.

Также наши предки верили, что погода этого дня говорит о том, каким будет март.

28 декабря появились на свет 28-й президент США (1913-1921) и нобелевский лауреат Томас Вудро Вильсон, советский военачальник, Маршал Советского Союза Иван Конев, советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич, а также внесший важный вклад в разработку первых ЭВМ американский математик и физик Джон фон Нейман и финно-американский программист, создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Ил(л)арион, Павел, Степан и Сусанна.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь обещает успех в работе и бизнесе. Не откладывайте дела на будущее, сегодня разобраться с ними будет намного легче.

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