Не забудь!

21 декабря - самый короткий день в году

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Сегодня, 21 декабря, самый короткий и темный день в году. Так что вечером, укладываясь спать, можно с радостью подумать о том, что уже в ближайшее время световой день начнет удлиняться. Правда, народная мудрость гласит: «Солнце на лето - зима на мороз». Но скоро грянет Новый год, а там и до весны рукой подать!

Пока же природа в день зимнего солнцеворота дарит нам утреннюю темноту, грех не поспать подольше. Кстати, в Голландии на нежелании вставать в этот день с самого утра основана целая традиция. Дело в том, что в этой стране 21 декабря отмечается день святого Томаса, а школьники в последний раз перед рождественскими каникулами отправляются на уроки. Так вот: все дети стараются прийти как можно раньше, а последнего перешагнувшего школьный порог весь день дразнят «сонным Томасом».

Сегодня день зимнего солнцестояния отмечают в Китае фестивалем. Дунчжи, что в переводе значит «вершина зимы», считается счастливым днем, который достоин празднования. Современные китайцы сегодня чтут память предков специальным жертвоприношением - отваренными шариками из рисовой муки. Также на праздник за столом собирается вся семья.

21 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1610 году был убит самозванец Лжедмитрий II, претендовавший на русский престол, в 1891-м сыграли первый в истории баскетбольный матч, в 1899-м в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Огонек». В 1913-м в американской газете напечатали первый кроссворд, а в 1994 году Академия российского телевидения учредила премию «ТЭФИ».

В народном календаре сегодня Анфиса Рукодельница. В этот день девушки на Руси пряли, ткали и шили. А так как при слабом свете можно было легко уколоться иглой, запястье обвивали шелковой нитью, которая должна была защитить от этой травмы, а заодно от зевоты и икоты.

Именины сегодня отмечают Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.

21 декабря родились российский революционер, советский государственный, военный и партийный деятель Иосиф Сталин, Маршалы Советского Союза Константин Рокоссовский и Петр Кошевой, немецкий писатель Генрих Теодор Белль, актрисы Ольга Аросева и Джейн Фонда, американский композитор Фрэнк Заппа.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня можно с легкостью приобрести внутреннюю свободу, дать себе немного воли, раскрепоститься, повеселиться. Однако терять голову не следует. Этот день неблагоприятен для рутинной работы, новых и серьезных дел.

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