16.12.2021 | 15:16

Сегодня, 17 декабря, - День неудачника. Это неофициальный праздник, который отмечается каждую третью пятницу декабря.

Об этом дне знают во многих странах. День неудачника веселый и грустный праздник. С одной стороны, некоторым людям свойственно часто попадать в нелепое положение, расстраиваться из-за отрицательных результатов своей деятельности, проигрыша. Кого-то неудача смешит и вдохновляет на дальнейшие свершения, а у кого-то разрушается уверенность в себе.

Организаторы Дня неудачника хотели, чтобы праздник вызывал у тех, за кем закрепился статус аутсайдера, желание идти вперед несмотря ни на что, быть активными, смелыми.

17 декабря в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения. Этот вид вооруженных сил был создан 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР, а профессиональный праздник отмечается с 2006-го.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - основа ядерных сил России. В их задачу входит сдерживание возможной агрессии.

На вооружении РВСН все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками как мобильного, так и шахтного базирования. Войска состоят из ракетных армий, воинских частей. В них входят объединения и соединения, космодромы и полигоны, отдельная научно-исследовательская станция, НИИ, военные вузы, учебные центры и школа техников, арсеналы, ремонтные заводы и центральные базы.

Также в России сегодня отмечается День сотрудников государственной фельдъегерской службы. Фельдъегерь - военный курьер по доставке важнейших государственных документов.

Создание соответствующего корпуса - один из этапов реформы, затеянной Павлом I. Фельдъегери везли бумаги во все уголки России и за границу, а также выполняли личные поручения императора. При расширении штата военных курьеров набирали из личного состава лейб-гвардии кавалергардского Измайловского, Преображенского и Семеновского полков.

Примечательно, что со дня основания фельдъегерская служба ни разу не прекращала свою деятельность, даже во время Октябрьской революции и Великой Отечественной войны. И сегодня сотрудники оперативно доставляют в сохранности отправления особой важности.

17 декабря произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1881 году в Лондоне была отменена премьера первой пьесы Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты», в которой прообразом главной героини послужила русская террористка Вера Засулич. В 1903-м «отцы авиации» братья Уилбер и Орвилл Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха. А в 1989-м в США вышла первая серия культового мультсериала «Симпсоны», впоследствии завоевавшего множество наград.

17 декабря родились французский писатель, чье состояние перешло в фонд ежегодной литературной премии, Жюль Гонкур, народный артист СССР Леонид Броневой, заслуженная артистка России Нонна Бодрова, поэт и прозаик Константин Вашенкин, актриса Милла Йовович и победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2002» Оксана Федорова.

В народном календаре 17 декабря - Варварины морозы. Это, как правило, время сильных холодов. В народе говорили: «Трещит Варюха - береги нос да ухо!» Все женщины почитали святую Варвару своей заступницей, поэтому ее день был бабьим праздником. Кроме того, в середине декабря крестьяне уже ожидали солнцеворота и даже верили, что на Варвару ночь начинает убывать.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай и Ульяна.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня отличный день для общественных мероприятий, коллективной работы. Лучше отказаться от серьезных дел, а также от путешествий, они могут закончиться разочарованием и потерей.