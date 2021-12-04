5 декабря - день начала контрнаступления советских войск под Москвой

04.12.2021 | 15:07

Сегодня, 5 декабря, отмечается День воинской славы России, учрежденный в честь начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

80-я годовщина контрнаступления, которая отмечается в этом году, - еще один повод вспомнить героев Великой Отечественной. Событие имело не только военное, но и политическое значение: впервые во Второй мировой войне войска вермахта потерпели весомое поражение.

Также сегодня отмечается Международный день добровольцев. Он появился в календаре в 1985 году. Его учредили, чтобы поддержать волонтеров, отдающих свое свободное время на благо общества, популяризировать их работу, привлечь в добровольческое движение новых участников.

В первое воскресенье декабря в России отмечается День Пермского края. А замечали ли вы, что жители страны частенько не видят разницы между городом на Суре и уральским краевым центром? Даже Павел Воля поет: «Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки!»

Между тем у пензяков и пермяков много общего не только в названиях городов и их жителей. Например, в Пензе есть памятник Пензяку Толстопятому, а в Перми - Пермяку Соленые Уши.

Кстати, знаете ли вы, откуда пошло это прозвание пермяков? Дело в том, что в XVIII веке соль в России была очень дорогой, а в районе Соликамска в Пермском крае разрабатывали крупнейшие залежи этого минерала. На добыче соли работали все местные жители, а перетаскивали ее в жестких мешках. Чтобы они не натирали плечи, работяги подкладывали тряпки, а вот уши от соли защитить было трудно - они краснели и увеличивались в размерах, привлекая внимание.

Как видите, Пенза и Пермь не столь уж далеки друг от друга. Так почему бы не отметить региональный праздник «побратимов по названию»?

5 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1714 году Петр I учредил орден святой великомученицы Екатерины. Единственной при жизни императора обладательницей этого ордена стала его супруга Екатерина Алексеевна. В 1924 году в русском селе Палех были созданы художественные мастерские, а в 1957-м в Ленинграде на воду спустили атомный ледокол «Ленин».

В народном календаре 5 декабря - Прокопьев день. Наши предки были уверены, что с этого времени налаживается прочный санный путь, и всем миром ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить его. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. А после работы устраивали шумные гулянья с угощением.

5 декабря появились на свет живописец Константин Коровин, поэт Федор Тютчев, кинорежиссер-мультипликатор Уолт Дисней, оперный певец Хосе Каррерас, актриса театра и кино Нина Русланова и французская певица Патрисия Каас.

Именины сегодня отмечают Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор и Яков.

Продолжается новолуние. Лунный календарь предупреждает: все важные начинания лучше отложить на вторую половину дня.