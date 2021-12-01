2 декабря поздравим банковских работников и компьютерных художников

01.12.2021 | 14:53

В России 2 декабря профессиональный праздник отмечают банковские работники. Он был учрежден в 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков.

В этот день в 1990-м приняли первые в новейшей отечественной истории федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности». Они положили начало формированию современной отечественной банковской системы.

Служба в банке считается выгодной и престижной. Однако эта работа только кажется простой - она требует полной отдачи, внимания и собранности.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства.

А еще 2 декабря неофициальный профессиональный праздник отмечают художники двухмерной компьютерной графики. Без 2D-дизайнеров невозможно существование компаний, создающих компьютерные игры. Художники говорят, что работают в «мультяшном стиле», зачастую они сами придумывают героев, их образы. Чтобы стать 2D-дизайнером, иметь специальное образование необязательно. Для начала нужно овладеть такими программами, как Photoshop, Corel Painter, Adobe Flash или Illustrator.

А в Новой Зеландии 2 декабря празднуют Национальный день шлепанцев. В этой стране, население которой насчитывает чуть более четырех миллионов человек, практически у каждого есть как минимум пара шлепанцев, или, как их называют в России, сланцев. Сегодня взрослые люди приходят в этой легкой обуви на работу, а школьники рисуют картинки с сандалиями.

Юным новозеландцам удалось установить, что к берегам их островов прибивает больше левых сланцев, потерянных на пляжах, чем правых. Правые, вероятно, чаще тонут.

2 декабря вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1409 году в Лейпциге основали один из первых в Центральной Европе университетов, в 1805 году произошло Аустерлицкое сражение, в 1841-м в Санкт-Петербурге после перестройки торжественно открылся Аничков мост, в 1956-м Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу, чтобы осуществить государственный переворот, а в 1971-м были образованы Объединенные Арабские Эмираты.

В народном календаре 2 декабря Авдей Радетель. На Руси верили, что Авдей - покровитель хозяйства и семейного благополучия, потому и прозвали святого Радетелем. В этот день нужно постучать обухом топора по косякам дверей и оконным рамам, чтобы помешать нечисти пробраться в дом.

Именины 2 декабря отмечают Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор и Яков.

В этот день родились греческая и американская оперная певица Мария Каллас, американская певица и танцовщица Бритни Спирс и итальянский модельер Джанни Версаче.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит: сегодня можно позволить себе повеселиться. Даже справиться с рутинной работой окажется довольно просто. Проведите день в движении.