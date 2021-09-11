12 сентября - День танкиста

11.09.2021 | 12:02

Сегодня, 12 сентября, во второе воскресенье месяца, в России, Белоруссии и на Украине отмечается День танкиста. Праздник был учрежден в 1946 году в честь больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника во время Великой Отечественной войны.

В наши дни танковые войска Вооруженных сил России являются главной ударной силой сухопутной армии. Они предназначены для решения наиболее важных задач в разных видах военных действий.

Если вы любите рукодельничать, то знайте: 12 сентября отмечается Международный день вязания крючком. Считается, что действовать крючком легче, чем спицами, поэтому данный вид рукоделия и стал наиболее популярным.

Второе сентябрьское воскресенье в календаре экологических праздников значится как Всемирный день журавля. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся 7. Некоторые виды занесены в Красную книгу.

12 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1715 году в России Петр I издал указ о запрете подбивать башмаки и сапоги гвоздями, дабы не портить деревянное покрытие дорог в Санкт-Петербурге. В 1910-м в Мюнхене впервые прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера. В 1940 году французские школьники из городка Монтиньяк случайно нашли пещеру Ласко, стены которой были сплошь покрыты удивительными рисунками людей и животных. В 1953-м состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье, а в 1959-м ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну.

В народном календаре 12 сентября - Александр Сытник. Сытником день прозвали за то, что было принято устраивать пиры, обязательно подавая на стол хлеб из зерна нового урожая.

Именинники сегодня Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Аполлинарий, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан и Федор.

12 сентября родились французский физик Ирен Жолио-Кюри, польский писатель Станислав Лем, актриса Татьяна Доронина, музыкант Владимир Спиваков и олимпийская чемпионка, фигуристка и общественный деятель Ирина Роднина.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует первую половину дня посвятить построению новых планов, а вторую - активным действиям, в том числе покупкам.