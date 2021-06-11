Не забудь!

12 июня - День России

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12 июня отмечается День России. Изначально праздник назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. Этот документ съезд народных депутатов РСФСР принял в 1990 году. А в 1994-м Борис Ельцин учредил праздник, который сменил название на привычное всем сейчас лишь в 2002-м.

12 июня Россия обрела и первого президента. В 1991 году прошли первые в истории страны всенародные открытые выборы, победу на них одержал Ельцин.

Обычно День России отмечают митингом, фейерверком и иными массовыми мероприятиями, но в этом году их отменили из-за коронавируса. Пензенцы будут праздновать 12 июня на нескольких площадках.

В истории этот день знаменателен событиями разного рода. В 1849 году американский изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз, в 1964-м африканский борец за права чернокожих Нельсон Мандела был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

12 июня 1967 года в СССР запустили станцию «Венера-4». 18 октября она опустилась на Венеру и провела ряд исследований, в результате которых выяснилось, что там нет магнитного поля и радиационных поясов. Также был определен состав атмосферы планеты.

В народном календаре сегодня Змеиный праздник. Люди верили, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать их считалось опасным: считалось, что сородичи загубленных змей могут жестоко мстить.

Именины в этот день отмечают Василий, Исаакий и Никанор.

12 июня родились советский публицист Михаил Кольцов, советская балерина Марина Семенова, американский банкир Дэвид Рокфеллер, 41-й президент США Джордж Буш (старший) и клоун-мим Вячеслав Полунин.

По лунному календарю сегодня новолуние. День не очень подходит для общения, но хорош для получения новых знаний в любой интересной вам отрасли.

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