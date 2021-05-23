24 мая - День славянской письменности и культуры

23.05.2021 | 08:33

Сегодня, 24 мая, отмечается День славянской письменности и культуры, известный и как День святых Мефодия и Кирилла. Эти равноапостольные братья считаются создателями славянской письменности. Они были православными монахами и новую азбуку придумали в греческом монастыре.

Празднику посвящаются научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия.

По мнению ученых, славянскую письменность создали в IX веке, около 863 года. Новый алфавит назвали кириллицей, по имени одного из братьев-создателей. Помощь в этом деле ему оказал старший брат Мефодий.

Также 24 мая - день работника кадровой службы. Этот профессиональный праздник отмечается с 2005 года. Правда, статуса официального он пока не получил. Дата выбрана потому, что в этот день в 1835 году вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Оно стало первым в нашей стране документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работника.

24 мая любители природы могут отметить Европейский день парков. Он символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий.

Кроме того, в этот день произошли важные исторические события. К примеру, в 1844 году телеграфом Морзе была отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор. В 1900 году в Петербурге спустили на воду крейсер «Аврора» - будущий символ Октябрьской революции.

24 мая появились на свет один из предводителей Французской революции Жан-Поль Марат, русский художник-пейзажист Алексей Саврасов, советский писатель Михаил Шолохов, русский и американский поэт и драматург Иосиф Бродский, королева Великобритании Виктория и американский автор-исполнитель песен Боб Дилан.

В народном календаре 24 мая Мокий Мокрый. В этот день часто бывали дожди, и наши предки старались вымокнуть под ними, чтобы волосы приобрели красоту и силу. Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если день дождливый или туманный, то лето будет сырым. Если восход солнца багровый, лето ожидается с грозами и пожарами.

Именины в этот день отмечают Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил и Ростислав.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, пришло время для организации общественных мероприятий, выхода в свет, получения новой информации. Коллективный труд и творчество обещают быть удачными. Также сегодня рекомендуется заняться своим здоровьем: посетить СПА, бассейн, приготовить полезные блюда.