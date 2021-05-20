21 мая посвятим своему культурному развитию

20.05.2021 | 15:37

Пятница, 21 мая, - самый подходящий день для духовного развития. Посетите музей или картинную галерею, полюбуйтесь достопримечательностями Пензы, сходите на концерт любимого коллектива или в театр. Сегодня отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Любовь пензенцев к культурному отдыху наглядно демонстрирует популярность акции «Ночь музеев». Программа, которую готовят учреждения, всегда насыщенна и разнообразна, а количество участников акции с каждым годом растет.

21 мая в России отмечается День полярника. Дата празднования была выбрана не случайно: 21 мая 1937 года начала свою работу первая дрейфующая станция «Северный полюс». В Пензе в честь покорителей Арктики и Антарктики разбили сквер Полярников, а имя известного исследователя Евгения Сузюмова присвоили улице в микрорайоне Заря.

21 мая свой праздник отмечают военнослужащие Тихоокеанского флота. Флотилия на Дальнем Востоке была создана по указу императрицы Анны Иоанновны, когда в столицу начали поступать сведения о набегах китайцев и японцев на границы государства. Первые военно-морские подразделения России на Тихом океане объединили в Охотскую военную флотилию. Охотский военный порт был учрежден Сенатом в 1731 году.

В апреле 1999-го главнокомандующий ВМФ РФ издал приказ, согласно которому дата основания Охотских военных флотилии и порта стала считаться днем образования Тихоокеанского флота.

21 мая поздравления принимают и другие армейские специалисты - военное переводчики. Праздник начали отмечать с 2000 года по инициативе «Клуба выпускников» Военного института иностранных языков (ВИИЯ).

Роль переводчиков в армии трудно переоценить: они участвуют в совместных учениях и мероприятиях с вооруженными силами других государств, занимаются переводами секретной документации, ведут дипломатическую работу.

Кроме того, в этот день произошло еще несколько знаменательных событий. В 1502 году испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены, а в 1904-м в Париже была основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).

21 мая родились итальянский поэт Данте Алигьери, немецкий художник Альбрехт Дюрер, советский физик, академик и нобелевский лауреат Андрей Сахаров, французский писатель Ромен Гари, советская фигуристка Елена Водорезова, актриса Любовь Полищук и министр обороны РФ Сергей Шойгу, народная артистка Грузии и Армении Софико Чиаурели, народный артист РСФСР Глеб Панфилов.

В народном календаре - Иван Долгий. В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу, а зажиточные хозяева пекли так называемые обетные пироги и предлагали их бедным соседям, путникам и нищим, специально для этого выходя на дорогу. Считалось, что угостить прохожего - хороший знак, сулящий богатый урожай. Если же разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его не съедали, а скармливали птицам.

Именины сегодня отмечают Адриан, Арсений, Иван.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня действовать решительно и уверенно. Может появиться вдохновение. Творческим людям следует большую часть дня посвятить любимому занятию.