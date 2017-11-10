10.11.2017 | 19:43

В Пензе напротив гимназии № 4, где учился путешественник Евгений Сузюмов, появился сквер Полярников. Сузюмов участвовал в экспедициях в Арктику, готовил ледовые аэродромы, выбирал места для дрейфующих станций. На открытие сквера приехал из Парижа его сын-географ, много лет проработавший в ЮНЕСКО.

«Хочу увидеть Пензу - город, где родился мой отец, который он очень любил. Он его часто вспоминал, часто звал меня сюда с ним приехать. Мой отец говорил, что он плавал по всем океанам, посетил все континенты, что для 60-х годов было редкостью», - рассказал Алексей Сузюмов.

Специально из Рязани приехал и герой России, почетный полярник Михаил Малахов. Он возглавляет местное Русское географическое общество, которое стало инициатором создания в Рязани аллеи путешественников.

Михаил Малахов рад за своих коллег из пензенского отделения РГО, потому что городская администрация поддержала их идею организовать в городе сквер Полярников.

«Я понимаю по своему предыдущему экспедиционному опыту, что это такое. У вас есть достойные люди, память которых вы сегодня чтите. Приходите сюда, в сквер Полярников, и вы об этом не пожалеете. У нас есть много общего, у Рязани и Пензы, - Загоскин, а теперь еще и полярники», - отметил Михаил Малахов.

Для оформления сквера в Пензу прислали якорь с одного из кораблей Северного флота, ходившего по Баринцеву морю. Якорь - символ полярников, в опущенном положении он означает стабильность, а в поднятом - желание идти вперед.

В ближайшее время в новой городской зоне отдыха должны появиться лавочки и инсталляция под названием «Колючая Арктика».