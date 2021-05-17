18 мая взглянем на мир через розовые очки

17.05.2021 | 13:14

Сегодня, 18 мая, творческие и неординарные люди, населяющие Королевство любви, отмечают день Розовой Пантеры - известного персонажа художественных и мультипликационных фильмов. Необычный праздник появился в 2015 году.

Его учредителей впечатлило нестандартное мышление Пантеры и то, как он умеет реализовывать свои идеи. Ведь сделать окружающий мир лучше мы можем, только изменив свое мышление. Поэтому логично, что идею нового праздника с радостью поддержали художники, музыканты, ювелиры, кондитеры, люди творческих профессий из разных стран.

Уже в первый год по всему миру в течение целых двух недель проходили веселые акции. Это и «розовые гулянки» с розовыми сладостями, и «розовая выставка картин», и видеоролики с фотосессиями, и коллективное рисование. А еще в день Розовой Пантеры принято выпекать «космическое» печенье в виде бинарного кода из нулей и единиц и подавать его на тарелочках с розовой каемочкой. Многие же участники поступают совсем просто - надевают в этот день розовые очки, чтобы видеть мир в розовом цвете. Особенно эффектно в таком образе выглядят байкеры.

18 мая профессиональный праздник отмечают сотрудники музеев и все, кто любит в них ходить: сегодня Международный день музеев. Чтобы привлечь посетителей, учреждения культуры уже много лет устраивают различные акции, проводят экскурсии и открывают новые экспозиции.

В Пензенской области в 15-й раз прошел традиционный фестиваль «Ночь музеев».

В России 18 мая - День Балтийского флота ВМФ России. Памятная дата установлена в честь события, произошедшего 18 мая 1703 года. Тогда флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков одержала первую боевую победу. Под командованием Петра I моряки захватили в устье реки Невы два шведских судна - «Гедан» и «Астрильд».

Балтийский флот считается самым старым в нашей стране. Благодаря ему Россия сумела утвердиться на Балтийском море и стала одной из важных морских держав.

С Балтийским флотом связаны имена пензяков: героя Гражданской войны Николая Маркина, одного из главных организаторов ледового перехода кораблей молодой Республики Советов из Гельсингфорса в Кронштадт Николая Измайлова, командира крейсера «Киров», а затем соединения кораблей Балтийского флота в период блокады Ленинграда контр-адмирала Ивана Святова, члена Военного совета Балтфлота вице-адмирала Николая Смирнова.

В народном календаре 18 мая Арина Капустница. В этот день наши предки высаживали рассаду капусты и огурцов. Делали это женщины бережно и осторожно, а первый росток обязательно накрывали глиняным горшком и приговаривали, чтобы кочаны завязались крепкими и тугими.

Именины в этот день отмечают Ирина, Яков и Адриан.

18 мая родились персидский поэт, математик, астроном, философ Омар Хайям, последний российский император Николай II, народная артистка России Алла Баянова, папа римский Иоанн Павел II.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно Лунному календарю сегодня день перемен. Самое время взяться за дела, которые давно откладывали, раздать долги и исполнить обещания.