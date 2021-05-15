Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 мая 2021|00:59
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16 мая скажем: «Ребята, давайте жить дружно!»

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Сегодня, 16 мая, очень подходящий день для того, чтобы посмотреть серию-другую известного мультфильма про кота Леопольда. Потому что именно сегодня отмечается Международный день мирного сосуществования. Никто не сформулировал его цель лучше, чем интеллигентный и доброжелательный Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно!». А это значит «давайте слушать, понимать и уважать других».

16 мая обозначено в календаре как Международный день света. Праздник был учрежден в 2017 году по инициативе ООН, чтобы стимулировать развитие наук, основанных на световых технологиях. Дату выбрали не случайно: 16 мая 1960 года миру впервые продемонстрировали лазер.

16 мая профессиональный праздник отмечают биографы. Именно благодаря их скрупулезности и усердию до нынешнего поколения дошли даже самые незначительные сведения о жизни великих людей, нравах и обычаях разных эпох.

А еще 16 мая отлично подходит, чтобы приготовить главное весеннее блюдо - зеленые щи. День отмечен в народном календаре как Мавра Зеленые Щи. К этому дню запасы квашеной капусты у наших предков обычно подходили к концу, зато в изобилии появлялась молодая зелень, из которой готовили вкусное и полезное блюдо.

Готовить зеленые щи очень просто: в ход идут крапива (лучше срывать только верхушки), лебеда, щавель. А если добавить картошку и первые грибы (сморчки или строчки) да еще покрошить сваренное вкрутую яйцо и забелить щи сметаной, то можно съесть не одну тарелку!

Этот день также называют Маврой Рассадницей и Маврой Молочницей. На Мавру женщины высаживали в открытый грунт рассаду капусты, а коровы, наевшись молодой травы, давали густое молоко.

В истории 16 мая отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1686 году в Москве был подписан «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой, в 1881-м в Германии был пущен первый в мире трамвай, в 1924-м в СССР вышел первый номер «Мурзилки», в 1929-м в США дебютировал «Оскар», а в 1985-м началась горбачевская антиалкогольная кампания.

Именины 16 мая отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей и Ульяна.

В этот день родились поэты Игорь Северянин и Ольга Берггольц, артист цирка Мстислав Запашный, советская гимнастка Ольга Корбут и музыкант Юрий Шевчук.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не совершать активных действий и не принимать серьезных решений - лучше провести день в отдыхе и наслаждении майской природой, хорошей книгой или произведениями искусства.

Источник — фото pixabay.com
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