15 мая - Международный день семей

14.05.2021 | 14:49

15 мая те, кто по идейным соображениям не пожелал маршировать в строю и предпочел альтернативную службу, могут отметить Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

Для него выбрана именно эта дата, поскольку 15 мая 1997 года немецкий федеральный парламент выпустил резолюцию о реабилитации людей, которых нацистское военное правосудие преследовало за отказ от службы и дезертирство по личным убеждениям.

А еще сегодня отмечается весенний День астрономии. Как правило, он приходится на субботу, ближайшую перед первой четвертью Луны в промежутке с середины апреля до середины мая.

Осенний День астрономии устанавливается в пределах с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника по воскресенье, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии.

Также 15 мая отмечено в календаре как Международный день семей. Праздник был учрежден по решению ООН для того, чтобы напомнить о ценности семьи и ее преимуществах.

Кроме того, сегодня день лакоманьяка. Его празднуют поклонницы маникюра, которые, как правило, занимаются и коллекционированием лаков.

15 мая в России отмечают День калмыцкого чая. Этот напиток больше похож на первое блюдо. В него добавляют молоко, толченный в сливочном масле мускатный орех, сверху посыпают солью, а затем перемешивают половником.

В этот день произошло и несколько важных исторических событий. 15 мая 1484 года в Московском Кремле был заложен Благовещенский собор.

В 1637 году в Голландии отметили день рождения черного тюльпана. На торжество приехали ведущие ботаники и садоводы мира, чтобы полюбоваться исчерна-лиловым цветком.

15 мая 1867-го основали Российское общество Красного Креста, в 1930-м американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой, а в 1935-м открылась первая линия Московского метрополитена.

В народном календаре сегодня Борис и Глеб Сеятели. С этого дня сажали огурцы и продолжали работу в полях.

Наши предки в это время прислушивались к соловьям. Если те пели громко, то ожидалась хорошая, летняя погода.

Именины 15 мая празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя и Роман.

15 мая родилось немало творческих людей. В этот день появились на свет звезда советского театра и кино Людмила Касаткина, актриса Светлана Светличная, художник Виктор Васнецов и писатель Михаил Булгаков. Кроме того, 15 мая - день рождения французского физика Пьера Кюри.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день можно приступить к воплощению своей мечты, продолжить работу над каким-либо проектом, которым вы давно занимаетесь. Не просите никого о помощи, но сами будьте готовы ее оказать.