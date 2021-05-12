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13 мая - День Черноморского флота

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Сегодня, 13 мая, отмечается День Черноморского флота ВМФ России. Этот праздник учредили в 1996 году. 8 апреля 1783-го был издан Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, а вскоре императрица подписала указ об основании Черноморского флота.

13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту (юго-запад полуострова) вошли корабли Азовской флотилии, позднее - Днепровской. Они и стали основой зарождающегося флота.

21 февраля 1784 года Екатерина II переименовала город Ахтиар в Севастополь - в переводе с греческого «величественный». Этот город-порт стал главной базой российского флота на Черном море. Моряки-черноморцы прославились во многих войнах: русско-турецких, Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной.

В настоящее время Черноморский флот - составная часть Военно-морского флота РФ, обеспечивающая военную безопасность России на юге.

Также сегодня поздравления принимают сотрудники охранно-конвойной службы МВД России. Для празднования выбрано 13 мая, потому что в этот день в 1938 году народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции.

13 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1754 году указом императрицы Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк, в 1950-м в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка чемпионата «Формула-1». В 1991-м впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести», а в 2000-м в России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента РФ.

В народном календаре сегодня Яков Теплый. Наши предки наблюдали за восходом солнца: ясное небо в это время сулило солнечное лето.

Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита и Яков.

13 мая родились французский прозаик и драматург, автор знаменитого «Тартарена из Тараскона» Альфонс Доде, индийский врач, нобелевский лауреат Рональд Росс и американский писатель-фантаст Роджер Желязны.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует направить энергию в нужное русло. Помогите близким и себе, сделайте что-то хорошее. Этот день подходит для встреч и дружеского общения.

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