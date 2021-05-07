8 мая - День памяти и примирения

07.05.2021 | 11:02

8 и 9 мая - Дни памяти и примирения, провозглашенные в честь погибших во Второй мировой войне. В 2004 году их установила Генеральная ассамблея ООН. При этом уточняется, что государства могут иметь свои дни победы и освобождения.

Также 8 мая известно как Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Он учрежден как знак почтения швейцарскому бизнесмену, общественному деятелю и гуманисту Жану Анри Дюнану, родившемуся в этот майский день.

В середине XIX века Дюнан предложил создавать группы добровольцев, которые оказывали бы помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его инициативе была созвана конференция, положившая начало Международному комитету Красного Креста.

В России 8 мая отмечается День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ее функции - контроль и надзор в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами в соответствии с законодательством.

Также сегодня отмечают профессиональный праздник работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Именно они обеспечивают личную безопасность заключенных и персонала исправительных учреждений, занимаются расследованием и предупреждением преступлений в местах отбывания наказания, а также розыском преступников, совершивших побег или уклоняющихся от наказания.

А в Норвегии сегодня наступит Ночь женщин. Главные требования, которые выставляют организаторы этой акции, - сделать равными зарплаты для мужчин и женщин и доступными детские сады. Без этого гендерная дискриминация только усиливается: женщинам приходится сидеть дома с детьми, а выходить на работу и нанимать няню невыгодно.

В истории 8 мая отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1910 году обвенчались Николай Гумилев и Анна Ахматова. В 1945-м в Берлине вступил в силу окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Четыре года спустя, в 1949-м, в Берлине торжественно открыли памятник-ансамбль воинам Советской армии, павшим в боях с фашизмом, в 1965-м в СССР утвердили положение о почетном звании «Город-герой», а в 1967-м открылся мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата».

В народном календаре 8 мая - Марк Ключник. Предки верили, что у него хранятся ключи, отмыкающие небо и выпускающие дожди. Поэтому Марку молились о том, чтобы не было засухи. Также день называли птичьим праздником: в этот период пернатые целыми стаями возвращаются в родные края.

Именины сегодня празднуют Василий, Марк и Сергей.

8 мая родились русский просветитель, издатель и журналист Николай Новиков, 33-й президент США Гарри Трумэн, итальянский кинорежиссер Роберто Росселлини, французский писатель и кинорежиссер Ромен Гари, российский режиссер, сценарист, телеведущий Юрий Мамин и российский продюсер, сценарист и режиссер Валерий Тодоровский.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня довериться своей интуиции, она не должна подвести. Возможны неожиданные открытия. Этот день хорошо подходит для путешествий и встреч с близкими людьми.