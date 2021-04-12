13 апреля послушаем хиты рок-н-ролла

12.04.2021 | 14:49

Во вторник, 13 апреля, Всемирный день рок-н-ролла. Стоит отметить, что событие, в честь которого был учрежден этот праздник, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, именно он стал знаковым в новом направлении музыки. Рок-н-ролл быстро вышел за границы США и распространился по странам и континентам.

Сегодня рок-музыка насчитывает множество направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до грайндкора, отличающегося агрессивностью.

13 апреля в России День мецената и благотворителя. По традиции местом торжества, приуроченного к празднику, становится музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто дает жизнь культурным и социальным проектам, вкладывая в них свое время, деньги и силы.

Не всем известно, что слово «меценат» происходит от имени собственного. Так звали римского аристократа, покровителя творческих личностей Гая Цильния Мецената, родившегося 13 апреля 70 года до н. э.

13 апреля произошло и несколько важных исторических событий. В этот день в 1895 году при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ, в 1902-м в Санкт-Петербурге прошли испытания первого в России троллейбуса, а в 1934-м в Арктике завершилась операция по спасению челюскинцев.

В народном календаре 13 апреля - Ипатий Чудотворец. Ему молились о прибавлении семейства, об избавлении от бесплодия и даже об изгнании бесов и домовых, которые в этот день устраивают бесчинства.

Именины сегодня отмечают Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

13 апреля родились королева и регент Франции Екатерина Медичи, третий президент США, автор Декларации независимости Томас Джефферсон, писатель и поэт Демьян Бедный, композитор и дирижер, народный артист СССР Александр Александров, политик Ирина Хакамада, российский шахматист, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

В ночном небе сегодня новолуние. Лунный календарь рекомендует в первой половине дня строить планы, а во второй - начинать приступать к их реализации.