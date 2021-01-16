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17 января - День детских изобретений и зимних видов спорта

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Сегодня, 17 января, во всем мире отмечается День детских изобретений. Это прекрасный повод порадоваться сообразительности малышей и подростков и поощрить их таланты.

Чтобы вы знали: именно дети изобрели батут, меховые наушники, перчатки без пальцев, фруктовое мороженое на палочке и многое другое.

17 января было выбрано Днем детских изобретений потому, что в 1706 году именно в этот день родился американский ученый, дипломат и журналист Бенджамин Франклин, который в 12 лет придумал ласты для рук.

А еще сегодня - январское воскресенье, в которое отмечается Всемирный день снега, который также называют Международным днем зимних видов спорта. Если у вас выходной, проведите его на свежем воздухе, тем более что снега в последние дни достаточно, чтобы пройтись на лыжах, слепить снеговика, поиграть в снежки. Разумеется, при этом не следует забывать о соблюдении социальной дистанции и мерах безопасности при катании с горок на тюбингах, так как этот вид зимних забав наиболее травматичен.

Дата отмечена несколькими важными историческими событиями. В 395 году в этот день Римская империя разделилась на Восточную и Западную, в 1377-м Ватикан стал резиденцией Папы Римского, а в 1773-м Джеймс Кук пересек Южный полярный круг.

В народном календаре 17 января - Зосима Пчельник. Согласно верованиям наших предков, это время разгула нечистой силы, поэтому на Руси на Зосиму устраивали обряд изгнания чертей. Для этого мужики и бабы надевали тулупы наизнанку, ходили по дворам с кочергами и кричали: «Выходи, нечистая сила!»

По этому дню судили о погоде. Если ночью было ясно и морозно, наши предки верили: холода будут стоять долго.

Именины сегодня отмечают Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей и Филипп.

17 января, помимо Бенджамина Франклина, появились на свет актер, режиссер, педагог, реформатор театра Константин Станиславский, гангстер Аль Капоне, олимпийский чемпион боксер Мохаммед Али, поэт Сергей Городецкий, писатель-сатирик Семен Альтов и киноактер, сценарист и продюсер Джим Керри.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует в первой половине дня проявить творческую активность при решении важных дел, а после обеда спокойно заняться рутиной.

Источник — фото pixabay.com
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