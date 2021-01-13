Травматологи предупредили пензенцев об опасностях катания на «ватрушках»

13.01.2021 | 10:34

Катание на «ватрушках» - так называют круглые надувные санки-тюбинги - является одним из самых травматичных видов зимних развлечений. Об этом предупреждает региональный минздрав на своей странице в Instagram.

Опасность заключается в том, что тюбингом практически невозможно управлять. В итоге любители спуска с ветерком со спонтанно раскатанных горок нередко оказываются на больничной койке. Особенно опасны снежные трассы в лесу, среди деревьев, либо там, где склон выходит на дорогу или водоем.

Ситуации, когда дети и взрослые получают травмы, иногда смертельные, при катании с горок, нередки. В 2016 году в Пензе погибла 21-летняя девушка. Вместе со знакомым она спускалась с горки в районе Засеки. «Ватрушка» влетела в дерево. Обоих пострадавших доставили в больницу, где девушка скончалась. Позднее склон обозначили как непригодный для безопасных развлечений.

Год назад в Никольске 10-летняя девочка на «ватрушке» врезалась в дерево и попала в больницу с травмами головы.

Также в январе 2020-го на улице 8 Марта в Пензе 10-летний мальчик катался на тюбинге с горки у дома № 27а и попал под автобус. Ребенок получил травмы, но после оказания медицинской помощи его отпустили.

В этом сезоне в травматологическое отделение № 2 поступило уже около 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. В основном люди ломают руки и ноги, но есть и более тяжелые травмы: у двоих пациентов затронут позвоночник. Причем, по словам заведующего отделением Владимира Миронова, именно эти пациенты находятся в солидном возрасте - старше 40 лет.

Медики напоминают об осмотрительности при катании с горок. В первую очередь нужно убедиться, что трасса оборудована по всем правилам безопасности. Она должна иметь ровную снежную поверхность, уклон не более 20 градусов и место для торможения внизу. Деревья и другие препятствия вдоль склона могут таить в себе смертельную опасность.

Огромное значение имеет соблюдение дистанции. Начинать движение на тюбинге можно лишь тогда, когда предыдущий «наездник» завершил спуск.

Съезжать на «ватрушке» можно только в положении сидя, а не стоя и не прыгая, как на батуте.

Очень опасен спуск вдвоем с ребенком: если держать его одной рукой, то контролировать ситуацию практически невозможно.

На горке с трамплинами нужно быть готовым к тому, что тюбинг сильно пружинит.

Никогда не привязывайте надувные санки к транспортным средствам - исход такого развлечения может быть летальным. Не менее опасно катание в состояние алкогольного опьянения.

«И последнее, обращаем внимание родителей: не оставляйте детей одних без присмотра! Соблюдайте несложные правила катания с горок, и вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений», - обращаются медики к любителям зимних забав.