12 января поздравим работников органов прокуратуры

11.01.2021 | 13:00

Сегодня, 12 января, отличный день для того, чтобы в очередной раз пересмотреть замечательную комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Причин как минимум две.

Во-первых, речь в «Кавказской пленнице» идет о похищении девушки, а наши предки 12 января отмечали День похищений и вспоминали о том, как Велес увез супругу Перуна Диву-Додолу, а в эпоху Лады Кощей украл у владыки лета и счастья Даждьбога его жену Марену.

Ну а во-вторых, в фильме звучит фраза: «Мне теперь из этого дома есть только два пути: или я ее веду в загс, или она меня ведет к прокурору!» А 12 января в России поздравления с профессиональным праздником принимают как раз работники прокуратуры.

Торжественная дата для «государева ока» была установлена в 1996 году в честь памятного события, произошедшего в этот день в 1722-м. Тогда указом Петра Великого при Сенате был учрежден пост генерал-прокурора. Сегодня главная задача прокуратуры - надзор за соблюдением прав и свобод граждан и юридических лиц, защита законных интересов государства.

В истории 12 января известно несколькими знаменательными событиями. В 1936 году в этот день было основано добровольное спортивное общество «Локомотив», в 1950-м в СССР вновь ввели смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж, а 1998-м в Париже был подписан протокол о запрете клонирования человека.

12 января родились французский писатель-сказочник Шарль Перро, государственный деятель эпохи Александра I Михаил Сперанский, американский писатель Джек Лондон, советский физик Игорь Курчатов, основоположник практической космонавтики Сергей Королев, композитор, пианист и дирижер Раймонд Паулс, японский писатель и переводчик Харуки Мураками и российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова.

В народном календаре сегодня Анисьин день. Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. Готовили их по разным рецептам. Например, начиняли грудинкой, луком и солью, а потом запекали (кендюх). Популярен был вареный желудок, а также фаршированный головизной.

Именины сегодня отмечают Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария и Яков.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что этот день совсем не подходит для работы. Важные операции с деньгами рекомендуется отложить, иначе есть риск остаться с пустыми карманами. Да и вообще день нервный, постарайтесь не вестись на провокации, держите себя в руках.