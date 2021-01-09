10 января пожарим котлеты и потушим мясо

09.01.2021 | 13:50

«Алло! Это пожарные? Приезжайте, пожарьте мне мясо!» - «Мы не жарим! Мы тушим!» - «Ну тогда потушите!»

Не зря сегодня вспоминается этот старый анекдот. 10 января - день, когда будет правильным включить в меню сочный шашлык, поджаристую котлету, упоительно пахнущую отбивную или, скажем, тушеное мясо с черносливом и бородинским хлебом. Дело в том, что с этого дня у православных христиан начинается Рождественский мясоед - период, когда разрешается есть мясо.

Мясоед на Руси имел не только религиозную, но и хозяйственную подоплеку: в начале января крестьяне забивали скотину, в первую очередь свиней. А так как Рождественский мясоед длился до самой Масленицы, то именно в этот период игрались свадьбы - ведь можно было собрать богатый пир.

10 января также называли Домочадцевым днем. Согласно традиции, вся семья собиралась в доме, чтобы заняться хозяйством, а после сесть за общий стол. Домочадцев день служил напоминанием: согласие в ближнем кругу - самое дорогое, что есть у человека.

Перед Домочадцевым днем на «красную горку», которая располагалась около каждой деревни, приносили колья и вбивали их в землю. Утром сюда приходили семьями, повязывали на кол лоскут ткани и загадывали желание. Продолжались и святочные гулянья - люди ходили друг другу в гости и затевали разные игры.

10 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1781 году в Москве принял первых ценителей сценического искусства Петровский театр - предтеча Большого, в 1863-м в Лондоне была открыта первая в мире линия метро, в 1878-м русские и болгарские войска одержали победу над турецкой армией под Шипкой, а в 1946-м открылась первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

В этот день родились русский писатель и публицист Алексей Толстой, народная артистка России Валентина Теличкина и советский и российский актер и режиссер Борис Войцеховский.

Именины сегодня справляют Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай и Петр.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня прислушаться к интуиции. Благодаря озарению, возможно, удастся найти решение давно беспокоящей проблеме или выход из тупиковой ситуации. В этот день не стоит начинать что-то новое, рекомендуется поддерживать себя в легком и приподнятом настроении, не волноваться и не слишком напрягаться.