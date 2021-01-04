5 января устроим разгрузочный день

04.01.2021 | 17:20

Во вторник, 5 января, в России нет официальных праздников, но можно порадоваться за жителей Индии, которые сегодня отмечают День рождения десятого Гуру Гобинда Сингха, или за белорусов, поздравляющих работников соцзащиты, банковских и финансовых служащих.

Также 5 января сервис здорового питания Daily-menu.ru рекомендует отметить Международный разгрузочный день.

Традиционное в России изобилие на новогоднем столе, увы, не проходит бесследно. Поэтому сегодня стоит подумать о здоровье и отдать предпочтение легкой малокалорийной пище. Тогда год начнется с пользой, в заботах о стройности - залоге отличного самочувствия.

5 января известно также несколькими знаменательными событиями. В 1731 году в Москве зажглись первые уличные фонари, в 1762-м на российский престол вступил Петр III, в 1905-м в ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур, в 1933-м в Сан-Франциско началось строительство моста «Золотые ворота», а в 1949-м был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

В народном календаре сегодня Федулов день. Традиция велела уделять большое внимание домашним животным и птице: досыта кормить, наводить порядок на конюшне, в хлеву и птичнике.

Хозяйки на Федула пекли печенье в форме овец, коров и птиц и постные лепешки. Лепешками угощали животных в хлеву и на конюшне, а домашним птицам предназначалось отборное зерно.

5 января родились итальянский писатель Умберто Эко, супруга первого Президента СССР Раиса Горбачева, американский музыкант Мэрилин Мэнсон.

Именинники 5 января - Василий, Иван, Макар, Наум, Павел.

Убывающая Луна находится в фазе третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день хорош для веселья, дружеских встреч, а также хозяйственных дел. Сегодня хорошо проявляются умственные способности, поэтому можно легко освоить что-то новое.