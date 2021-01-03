4 января - Настасьин день

03.01.2021 | 15:21

Сегодня, 4 января, возьмите сочное спелое яблоко, полюбуйтесь им и вспомните: если бы не этот плод, Исаак Ньютон мог не сделать своего величайшего открытия.

Как известно, сэр Исаак сам рассказал о том, что мысль о тяготении была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. И хотя гениальный ученый известен и другими открытиями, носящими его имена - теоремой Ньютона-Лейбница, первым, вторым и третьим законами Ньютона, биномом Ньютона, - самым известным стал закон всемирного тяготения.

4 января, в день рождения физика, математика и астронома, во всем мире отмечается День Ньютона.

Во многих домах уже заканчиваются новогодние яства, поэтому сегодня есть прекрасный повод приготовить макароны: 4 января в США отмечается Национальный день спагетти.

В Америке спагетти - самый любимый из всех видов пасты, там есть масса рецептов блюд с ними. Россияне же предпочитают макароны по-флотски, сделать которые легко и просто: фарш надо посолить, смешать со специями, добавить зубчик чеснока, обжарить с луком на растительном масле и смешать с отваренными в подсоленной воде макаронами. Приятного аппетита!

4 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1878 году русские войска освободили Софию от турецкого владычества, в 1896-м Юта стала 45-м штатом США, в 1908-м звезда балета Анна Павлова впервые исполнила «Умирающего лебедя», в 1943-м американский журнал «Тайм» назвал Иосифа Сталина Человеком 1942 года, а в 2004-м американский марсоход «Спирит» совершил посадку на Марс.

Сегодня в народном календаре Настасьин день, названный так в честь святой Анастасии Узорешительницы, жившей в Риме в III веке. Анастасия помогала узникам-христианам, которые оказались в заключении из-за веры. Позже ей стали молиться будущие матери, прося о благополучных родах.

Наши предки верили: в Настасьин день женщинам нужно вышивать полотенца, чтобы те стали для них оберегом при разрешении от бремени.

По погоде сегодня судили о том, каким будет октябрь.

Именины 4 января отмечают Анастасия, Дмитрий и Федор.

В этот день родились, помимо Исаака Ньютона, автор азбуки для слепых Луи Брайль, народный художник России и Грузии Зураб Церетели, советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр Олег Романцев, британская актриса и продюсер Джулия Ормонд.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня в вас должны пробудиться чувства благородства и справедливости, а также ощущение порядка.