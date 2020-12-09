10 декабря - Международный день прав животных

09.12.2020 | 15:45

Сегодня, 10 декабря, во всем мире отмечается День прав человека. 72 года назад в этот день Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека.

В документе провозглашены неотъемлемые права каждого человека. Они не зависят от его расы и цвета кожи, пола и религии, политических убеждений и социального положения.

Также 10 декабря отмечается Международный день прав животных. Его учредили в 1998 году. Дата не просто так совпадает с Днем прав человека - это способ подчеркнуть, что все существа на Земле имеют право на жизнь и защиту.

А знаете ли вы о существовании Всеобщей декларации прав животного? Она состоит из 10 статей и гласит, что каждое существо имеет право на жизнь без страданий и эксплуатации, а обязанность человека - заботиться о восстановлении исчезающих популяций и не допускать жестокого обращения с животными.

Также сегодня неформально отмечается Всемирный день футбола.

Известно 10 декабря и как День создания службы связи МВД России, которая появилась в 1949 году.

Кроме того, 10 декабря проходит церемония вручения Нобелевской премии. Она присуждается за выдающиеся исследования, изобретения, вклад в культуру и развитие общества.

10 декабря в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1698 году Петр I учредил императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного. В 1866-м Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…», характеризующее русский менталитет.

В народном календаре сегодня Знамение - праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки всюду искали знаки того, чего ждать в будущем.

Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Фекла и Яков.

10 декабря родились первая женщина-программист, математик британская графиня Августа Ада Кинг, русский поэт и писатель Николай Некрасов, советский артист цирка, актер Михаил Румянцев (знаменитый Карандаш) и советский хоккейный и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Тарасов.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, решительные действия сегодня не принесут успеха: это день пассивности, который лучше всего провести в одиночестве, не делая ничего серьезного.