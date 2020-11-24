25 ноября - День российского военного миротоворца

24.11.2020 | 14:21

В среду, 25 ноября, отмечается День российского военного миротворца. Праздник был установлен указом Президента РФ в 2016 году. Дата выбрана неслучайно: 25 ноября 1973 года советские солдаты официально выступили в составе миротворческих сил на Ближнем Востоке.

Миротворцы имеют особый статус, на их плечи возложена огромная ответственности. В нашей стране их подготовку осуществляет 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его в 1999 году учредила Генеральная ассамблея ООН, желая привлечь внимание общественности к этой проблеме.

В народном календаре 25 ноября Иван Милостивый. К этому времени заканчивалась пора свадеб. Тем же, кто свою судьбу пока не встретил, приходилось ждать весны и масленичных гуляний. Считалось, что если на Ивана выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные - до самого Введения (4 декабря) - оттепели.

В истории 25 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1339 году были заложены дубовые стены Московского Кремля, в 1918-м Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом, в 1935-м в СССР был учрежден орден «Знак Почета», а в 1942-м состоялось подписание советско-французского соглашения, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия - Неман».

25 ноября родились испанский драматург Лопе де Вега, русский поэт Александр Сумароков, основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов, генетик и селекционер Николай Вавилов, советский государственный и политический деятель Анастас Микоян, народная артистка СССР Нонна Мордюкова.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь говорит: сегодняшний день благоприятен и для работы, и для торговых сделок, и для новых добрых дел. У вас все получится.