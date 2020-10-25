26 октября поздравим школьных библиотекарей

25.10.2020 | 08:31

В понедельник, 26 октября, международное сообщество отмечает День школьных библиотек. Он учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году. В России его впервые отпраздновали в 2008-м.

К этому дню в Российской Федерации традиционно приурочен месячник школьных библиотек, в рамках которого проводятся съезды библиотекарей, презентации, чествование ветеранов дела и многие другие мероприятия. Главное событие - форум школьных библиотекарей, он проходит в селе Михайловском Псковской области (в Пушкинском заповеднике).

26 октября православные христиане чтут Иверскую икону Божией Матери. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. По преданию, икону написал евангелист Лука. На Руси ее очень почитали, молясь об избавлении от разных бытовых неурядиц, утешении в горе, умножении плодородия земли и защите от пожара.

В народном календаре день так и назывался - Иверская. У наших предков в обычае было устраивать на него банное обиходье. В парилку даже приводили больных эпилепсией, ведь считалось, что банный дух поможет одолеть болезнь.

Также сегодня в Австрии отмечается День республики, а в Новой Зеландии - День труда.

26 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1824 году в Москве был официально открыт Малый театр. В 1863-м появился первый в мире узкоспециальный союз - Футбольная ассоциация в Лондоне. А в 1920-м Совет народных комиссаров издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей.

26 октября появились на свет поэт Андрей Белый, живописец Василий Верещагин, кинорежиссер и сценарист Игорь Масленников, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран, футболист Дмитрий Сычев.

Именины сегодня отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня удачный день для решения финансовых проблем и вопросов. Также рекомендуется посвятить время отдыху в кругу семьи, банным процедурам, ремонтным работ в жилище.