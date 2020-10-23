24 октября - День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ

23.10.2020 | 16:32

В четверг, 24 октября, в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ. Первые в истории страны подобные структуры появились в 1918 году. Это были части особого назначения (ЧОН), которые вели борьбу с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории РСФСР.

Сейчас свои подразделения специального назначения имеют многие силовые структуры и федеральные ведомства. Они занимаются разведкой, проводят антитеррористические операции, ищут и задерживают особо опасных и вооруженных преступников, ликвидируют преступные группировки, освобождают заложников.

А еще сегодня Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему человека. Преимущественно оно развивается у детей и способно если не погубить ребенка, то оставить его инвалидом.

Что касается исторических событий, то 24 октября 1897 года в России был проведен первый официальный футбольный матч. В Санкт-Петербурге сыграли команды Василеостровского общества футболистов и кружка любителей спорта, матч закончился при счете 6:0.

В 1938 году в этот день в универмаге Нью-Йорка в продажу поступили нейлоновые чулки. Покупательницы так ждали новинку от компании «Дюпон», что за несколько часов раскупили более 780 тысяч пар чулок из революционного материала.

По сравнению со своими шелковыми собратьями нейлоновые чулки прочнее сидели на ногах, не морщились и не сползали.

В народном календаре 24 октября - Филиппова канитель. Канителью наши предки называли распутицу и грязь на дорогах. Примечали, что если утром на Филиппа шел снег, то это предвещало суровую зиму.

24 октября появились на свет швейцарский врач и алхимик Парацельс, основатель хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски, актер театра, эстрады и кино Аркадий Райкин, советский писатель Венедикт Ерофеев, советский режиссер Динара Асанова и английский футболист Уэйн Руни.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Ил(л)арион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей и Филипп.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня один из самых плохих дней в лунном цикле. В этот день легко поддаться иллюзиям и обману. Вас могут посетить тревожные мысли, вселяющие страх. Календарь советует направить энергию в нужное русло, например заняться спортом.