23 октября - Международный день снежного барса

22.10.2020 | 15:02

В пятницу, 23 октября, отмечается Международный день снежного барса. Начало новому празднику положил Всемирный форум по сохранению снежного барса, состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке.

В этот день в научных, образовательных учреждениях проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвященных жизни снежного барса, которого иначе называют ирбисом.

Также 23 октября можно поздравить рекламистов. Ведь сегодня в России отмечается День работников рекламы. Это неофициальный профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с рекламным бизнесом: маркетологов, пиарщиков, креативщиков, создателей рекламы и даже ее заказчиков. К рекламе можно относиться по-разному, но согласно статистике почти половина россиян совершает покупки под ее влиянием.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1814 году хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию. В 1937-м начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного судна «Георгий Седов». А в 2000-м китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инструментов, созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. Несмотря на почтенный возраст, почти все 150 найденных экспонатов были в хорошем состоянии.

В народном календаре 23 октября - Евлампий Зимоуказатель. Наши предки в этот день расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в светцы, особые устройства. При их огоньке крестьяне выполняли домашние дела: готовили еду, занимались рукоделием, чинили инструменты, мастерили. Лучина отличалась тем, что быстро горела. Поэтому взрослые поручали детям следить за ней и менять на другую в светцах.

23 октября родились автор «Приключений Чиполлино» Джанни Родари, родоначальник русского структурализма языковед Роман Якобсон, советский физик Илья Франк и бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле.

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий и Иннокентий.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет этот день удачным для общения, но рекомендует провести время наедине с собой. Покупки, сделанные сегодня, не заставят вас пожалеть о потраченных деньгах. А еще календарь советует следить за погодой и одеваться соответственно, иначе есть риск простудиться.