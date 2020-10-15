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Не забудь!

16 октября поблагодарим врачей-анестезиологов

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Сегодня, 16 октября, во всем мире отмечается День анестезии, который называют еще Днем анестезиолога. Дата выбрана неслучайно: 16 октября 1866 года американский зубной врач Томас Мортон впервые применил эфирный наркоз.

Конечно, обезболивающие средства были известны с древности. Как правило, ими служили соки различных растений. А сегодня именно благодаря современному уровню анестезиологии мы бесстрашно садимся в кресло стоматолога или ложимся на хирургический стол. Конечно, что-то при этом внутри подрагивает, но паника отступает, когда доктор говорит: «Больно не будет!»

Так что, если у вас есть знакомые анестезиологи, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником.

16 октября отмечаются срезу два всемирных праздника, имеющие непосредственное отношение к материальному благополучию. Один из них посвященхлебу, другой - продовольствию в целом.

То, что недоедание и голод негативно влияют на генофонд жителей бедных стран, общеизвестно. Согласно статистическим данным, до сих пор на планете голодает 821 миллион человек. С другой стороны, 1,9 миллиарда имеют лишний вес, из них 672 миллиона страдают ожирением.

Что касается хлеба, то он, как известно, самый частый гость на столах людей разных стран и континентов. Неважно, из какого зерна он выпечен, важно, что он был и остается символом жизни. И во Всемирный день хлеба нелишне будет вспомнить, какой путь проходит каравай, прежде чем занять свое место на столе - от зернышка в руках хлебороба до теста в ладонях пекаря.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1847 году был опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», в 1946-м по приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники, в 1962-м в эфире начали звучать позывные радиостанции «Юность», а в 1964-м в Китае прошло первое испытание атомной бомбы.

16 октября родились писатель Оскар Уайльд, российский режиссер Иван Дыховичный, лидеры групп «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и «Браво» Евгений Хавтан, оперный певец, народный артист России Дмитрий Хворостовский.

В народном календаре - Денис Позимний. В этот день наши предки боролись против сглаза, порчи и черного наговора. Для того чтобы уничтожить злую силу написанных слов, использовали редьку и соль, а нечистую силу отпугивали запахом лука и чеснока.

Именины сегодня отмечают Денис, Иван, Марфа, Павел и Петр.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предостерегает: сегодня можно совершить роковую ошибку и попасть в полосу неудач. Не стоит носить при себе крупные суммы и подписывать важные документы. Не поддавайтесь нервозной обстановке дома и на работе, отрицательным эмоциям и сохраняйте спокойствие.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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