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13 октября два века назад заложили первый камень в основание Белого дома

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Сегодня, 13 октября, - Международный день по снижению риска бедствий. Впервые его отметили в 1989 году.

Ежегодно в мире растет число жертв землетрясений, наводнений, засух, ураганов и циклонов. Тысячи людей остаются без крыши над головой, получают травмы, погибают. Это число только будет расти из-за урбанизации и изменения климата. Однако многих можно спасти, если власти будут делать больше.

Тема Международного дня по снижению риска бедствий, учрежденного ООН, каждый год устанавливается разная.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году был заложен первый камень в основание места пребывания американских президентов - Белого дома, участок для строительства выбирал первый президент США Джордж Вашингтон. В 1827-м в России основали гидрографическую службу военного флота, а в 1884-м было утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.

В народном календаре 13 октября - Михаил Соломенный. На Руси молодые женщины в этот день сжигали свои соломенные постели, чтобы защититься от недоброго глаза. Впрочем, скорее этот обряд носил прагматический характер: происходила замена соломы, истертой за лето, тем более что осенью в соломе недостатка не было. А пожилые женщины в этот день сжигали лапти, чтобы «зиме ходу дать».

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен.

13 октября родились русский сатирик, поэт Саша Черный, Железная леди Маргарет Тэтчер, режиссер, народный артист СССР Марк Захаров, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров и британский боксер Дэвид Дэрон Хэй.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня избегать случайных контактов и неожиданностей. Чтобы день был благоприятным, его лучше посвятить пассивному отдыху, размышлениям, личным делам, проведя время в одиночестве.

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