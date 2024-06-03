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4 июня поздравим с праздником крановщиков

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4 июня в стране отмечается неофициальный праздник - день крановщика. Люди этой профессии ведут строительство жилых домов, заводов и других важных объектов.

Чаще всего крановщики празднуют вместе со строителями, но это не совсем справедливо, потому что они также занимаются погрузкой товаров в железнодорожные вагоны, контейнеры и автомобили.

4 июня во всем мире - Международный день невинных детей - жертв агрессии. Его установила в 1982 году Генеральная ассамблея ООН, чтобы общественность не забывала: во время вооруженных конфликтов погибают не только военнослужащие, но и мирное население, в том числе дети.

4 июня известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1705 году Петр I разрешил Никите Демидову строить на Урале новые металлургические заводы, в 1800-м завершилось возведение Белого дома в Вашингтоне, в 1897-м в Петербурге был заложен легендарный крейсер «Аврора», в 1922-м вышел первый номер сатирического издания «Крокодил», а в 1962-м - киножурнала «Фитиль».

4 июня родились русский военачальник и государственный деятель Алексей Ермолов, русский поэт Аполлон Майков, советский дирижер, народный артист СССР Евгений Мравинский, советский хоккеист и тренер, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Тихонов и американская актриса Анджелина Джоли.

В народном календаре 4 июня - день Василиска. Предки верили, что сегодня это мифическое существо вылупляется из яйца, поэтому накануне варили вкрутую все найденные яйца. На Василиска не принято было ничего сажать: считалось, что уродятся только полынь да васильки. Обильная роса сулила плодородный год.

Именины сегодня отмечают Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор и Яков.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня можно найти выход из сложной ситуации, главное - не терять самообладания.

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