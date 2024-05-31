1 июня - день детей, родителей и молока

31.05.2024 | 16:45

Сегодня, 1 июня, постарайтесь позавтракать творогом, сметаной, ряженкой или молочной кашей. И, конечно, покормите вкусной и здоровой едой детей, если они есть в семье. Так вы отметите сразу три всемирных праздника: День детей (в России его принято называть Днем защиты детей), День родителей и День молока.

По одной из версий, 1 июня выбрано для празднования Международного дня защиты детей потому, что в этот день в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско устроил фестиваль лодок-драконов для китайских детей-сирот. Кроме того, в тот же день в Женеве прошла конференция, посвященная вопросам детства.

Сам праздник отмечается с 1950 года. Примечательно, что у Дня детей есть флаг - на зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки: красная, желтая, синяя, белая и черная.

Дети же сегодня могут поздравить мам и пап со Всемирным днем родителей. Именно родители отвечают за счастливое детство своих сыновей и дочерей, за их безопасность, за атмосферу любви и нежности в семье.

А молоко, как известно, самый детский напиток, хотя большинство взрослых людей с удовольствием употребляют этот продукт и изделия из него. Многие страны располагают собственными праздниками, посвященными молоку, которые приходятся на первый день лета или ближайшие к нему числа. Поэтому в 2001 году решено было сделать 1 июня Всемирным днем молока.

В России 1 июня отмечаются еще три праздника: День Северного флота ВМФ России, День военно-транспортной авиации и День создания правительственной связи России.

В истории в этот день произошли несколько знаменательных событий. 1 июня в 1725 году в России был учрежден орден святого Александра Невского, в 1933-м ввели в строй Челябинский тракторный завод, где во время Великой Отечественной войны производили легендарную «тридцатьчетверку» (танк Т-34), в 1938-м появился самый знаменитый герой комиксов - Супермен, а в 1980 году начал вещание кабельный канал новостей CNN.

В народном календаре сегодня Иван Долгий. Этот день называли иначе Оберегом Нивы и произносили заговоры, защищающие поля от непогоды, вредителей, дурного глаза и от других неприятностей. Считалось, что если пойдет дождь, то весь месяц будет сухим, обильные росы предвещали плодородие, а туман - грибное лето.

Именинники в этот день - Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Павел и Сергей.

1 июня родились композитор Михаил Глинка, художник-передвижник Василий Поленов, киноактриса Мэрилин Монро, народные артистки России Евгения Симонова и Надежда Кадышева.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня прекрасный день для работы, но с чересчур активными действиями лучше повременить.