31 мая - Всемирный день блондинок

30.05.2024 | 16:44

В пятницу, 31 мая, дамы празднуют Всемирный день блондинок. Впервые героини множества анекдотов отметили его в 2006 году: они решили стать лауреатами эксклюзивной премии «Бриллиантовая шпилька». Церемония вручения прошла в Москве.

По подсчетам ученых, за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов общего числа жителей планеты. К 2202 году блондинки окончательно исчезнут.

Причин тому несколько. Прежде всего, чтобы ребенок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Но в странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет, а вот носители «белокурого гена» - немцы, скандинавы, россияне - все чаще ограничиваются 1 ребенком. Последний родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает больше всего светловолосых в пересчете на душу населения.

Напомним, 28 мая отмечался День брюнеток.

31 мая профессиональный праздник у российских адвокатов. Дата выбрана не случайно: 31 мая 2002 года Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Сегодня высокопрофессиональный юрист-защитник - ценнейший специалист, советник по правовым вопросам, стоящий на страже справедливости и законности. И хотя праздник пока носит неофициальный характер, адвокаты принимают поздравления.

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака. С тех пор ежегодно День борьбы с никотином отмечается на всем земном шаре.

По данным ВОЗ, курение приводит к смерти каждого десятого взрослого в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 8 миллионов человек (более 1,3 миллиона из них, не будучи курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма).

Кроме того, сегодня в России отмечается День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел, а еще День сварщика и День дарения букетов.

В историю 31 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1223 году состоялось сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, в 1859-м были запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Big Ben, в 1942-м в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч, а в 2003-м в Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты.

31 мая родились многие известные творческие люди: русский живописец Михаил Нестеров, советский писатель Леонид Леонов, американский актер и режиссер Клинт Иствуд, заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков.

В народном календаре 31 мая - Федот Овсяник. Считалось, что если к Федоту дуб развернет листья, урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это предвещало голодный год.

Именины 31 мая празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан и Юлия.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день не подходит для решения финансовых вопросов и начала больших проектов.