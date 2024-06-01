2 июня позаботимся о здоровье и откажемся от излишеств в еде

01.06.2024 | 14:21

Сегодня, 2 июня, подходящий день для того, чтобы сделать шаг к правильному питанию и стройной фигуре. Потому что в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Инициатором его проведения стала большая группа участников социальной сети для худеющих.

Врачи не устают повторять, что безответственный подход к рациону и переедание ведут к быстрому набору веса, а избыточная масса тела становится фактором риска развития различных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых и онкологических. Между тем, по данным Института питания, в России лишний вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Так что попробуйте пересмотреть свой план питания так, чтобы еда была вкусной, сбалансированной и безопасной.

В первое воскресенье июня в России отмечается День мелиоратора - профессиональный праздник тех, кто облагораживает, оздоравливает природную среду и создает благоприятные условия для земледелия.

В истории этот день запомнился тем, что в 1946 году итальянцы приняли на референдуме решение об упразднении монархии, в 1953-м в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация британской королевы Елизаветы II, в 1955-м директивой начальника Генерального штаба Министерства обороны СССР утвержден проект космодрома Байконур, а в 1962-м в Новочеркасске Ростовской области была жестоко подавлена демонстрация рабочих, протестовавших против повышения на 35% цен на масло и мясо.

2 июня родились французский писатель, аристократ и философ маркиз де Сад, итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер Джонни Вайсмюллер, российский государственный деятель, обер-прокурор Синода Константин Победоносцев и советская и российская поэтесса Юнна Мориц.

В народном календаре - Тимофей Грядочник. На Тимофея в северных областях обычно сажали огурцы, причем первую грядку делали тайком от посторонних, чтобы не сглазили. А первый огурчик позже полагалось сорвать и закопать в секретном месте: считалось, что тогда не пожухнут плети.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует провести день в покое и одиночестве, не начинать новые дела, но завершить старые.