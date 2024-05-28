29 мая приготовим полезные блюда

28.05.2024 | 16:46

29 мая отмечается День здорового пищеварения, поэтому нелишне будет провести день на полезных продуктах. Ведь каждому известно со школьной скамьи: правильное питание - залог здоровья и долголетия.

Учредили этот праздник гастроэнтерологи всего мира. Специалисты хотели обратить внимание людей на то, что ежегодно число пациентов с проблемами пищеварения возрастает и важно освещать вопросы профилактики и лечения болезней пищеварительной системы.

Кроме того, сегодня празднуется День ветеранов таможенной службы. Поздравления принимают те, кто защищал экономическую безопасность страны и боролся с контрабандой. Соответствующее постановление принял в 1999 году исполком Всероссийского союза ветеранов таможенной службы по многочисленным предложениям, поступившим от старшего поколения.

Поздравляют сегодня и военных автомобилистов. В годы Великой Отечественной войны солдаты этого рода войск перевезли свыше 101 миллиона тонн различных грузов, а во время чеченских кампаний на их плечи легла основная нагрузка по доставке и снабжению войск. Сегодня профессиональный праздник не только у служащих Автомобильных войск ВС России, но и у всех военных, кто по долгу службы управляет транспортом.

В историю 29 мая вошло несколькими значимыми событиями. В 1453 году Константинополь пал под ударами турок и был переименован в Стамбул, в 1900-м американская компания «Отис» зарегистрировала новую торговую марку «Эскалатор», незадолго до этого представив первый в мире подъемник такого типа на Международной выставке в Париже, а в 1953-м Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые покорили высочайшую гору мира Джомолунгму.

29 мая родились русский поэт Константин Батюшков, 35-й президент США Джон Кеннеди, народный артист России Александр Абдулов, народный артист РСФСР Игорь Дмитриев.

В народном календаре - Федор Житник. Этот день считался последним для посадки яровых культур. На Федора крестьяне ели кашу - манную, ячневую, гречневую или пшенную.

Именины сегодня отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь называет день подходящим для активных действий. Сегодня в делах вам будет сопутствовать удача.