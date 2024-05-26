27 мая в России отмечается День библиотекаря

26.05.2024 | 08:49

Сегодня, 27 мая, в нашей стране отмечается День библиотекаря, который также называют Общероссийским днем библиотек. Профессиональный праздник приурочен к основанию в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки, ныне это Российская национальная библиотека.

Библиотекари как работники сферы интеллектуальной культуры всегда играли особую роль в общественной жизни. Читателю порой бывает сложно сориентироваться в потоке издаваемой литературы, а квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий книжный фонд, с готовностью посоветует, где найти ответ на интересующий посетителя вопрос.

В эпоху интернета печатные издания теряют свою актуальность, поэтому библиотеки из хранилищ книг преобразуются в учреждения, предоставляющие множество других возможностей получить информацию, в том числе в электронном виде. Тем не менее именно там можно найти уникальные издания, которые интернет не заменит.

27 мая вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1606 году в Москве началось восстание против польских интервентов и был казнен Лжедмитрий I, в 1703-м Петр I заложил Петропавловскую крепость, основав Санкт-Петербург, в 1883-м на Красной площади открылось здание Государственного исторического музея, в 1905-м разгорелось Цусимское сражение, ставшее последней, решающей битвой в Русско-японской войне, в 1930-м американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту - скотч, а в 1969-м была создана рок-группа «Машина времени».

27 мая родились американская танцовщица, жена Сергея Есенина Айседора Дункан, советская поэтесса, автор стихов для детей Елена Благинина, российский и советский актер театра и кино, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич, российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка России Мария Шукшина.

В народном календаре сегодня Сидор Бокогрей. В этот день крестьяне обращали внимание на погоду. Если было ясно и тепло, намечался богатый урожай огурцов, в ином случае холодным ожидалось все лето.

Именинники сегодня Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихон.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает, что энергетика дня тяжелая и лучше сегодня остаться дома, никуда не выходить, сохранять покой и равновесие, ограничить контакты. Серьезные дела рекомендуется отложить.