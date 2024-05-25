26 мая - День снежного барса

25.05.2024 | 15:55

Сегодня, 26 мая, на Алтае сегодня проходит экологический праздник День снежного барса, который проводится с 2010 года. Как жители Дальнего Востока отмечают День тигра, так алтайцы стремятся привлечь внимание к сокращению популяции снежного барса, которого называют иначе ирбисом или снежным леопардом.

По данным Минприроды РФ за 2024 год, в России обитает не менее 87 особей. В XX веке снежный барс был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу России и охранные документы других стран.

В последнее воскресенье мая в России и ряде бывших союзных государств отмечают День химика. Это профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Им мы благодарны не только за школьную науку, но и за лаки и краски, косметику и колготки, автомобильные масла и лекарства.

26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Указ об установлении этого профессионального праздника был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году.

По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2023 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) были зарегистрированы более 6,2 млн. компаний.

День 26 мая вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 1829 году во время войны с Турцией русские моряки одержали победу у Босфора, в 1913-м впервые поднялся в воздух многомоторный самолет «Русский витязь» инженера Игоря Сикорского, в 1938-м был заложен фундамент первого завода «Фольксваген», а в 1972-м в Мюнхене к началу Олимпийских игр открылся многофункциональный Olympiastadion.

В народном календаре сегодня Лукерья Комарница. Считалось, что если в промежутке с этого дня до летнего солнцестояния убить комара, то их прибавится дюжина. Также наши предки верили: обилие комаров на Лукерью сулит богатый урожай ягод, а мошек - грибов.

Именинники 26 мая - Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас и Юрий.

В этот день родились русский математик профессор Пафнутий Чебышев, советский драматург Алексей Арбузов, первая американская женщина-астронавт Салли Райд, младший сын великого поэта Григорий Пушкин, писательница, поэтесса и драматург Людмила Петрушевская.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня легко поддаться чужому влиянию и начать кому-то подражать.