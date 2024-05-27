28 мая - День пограничника

27.05.2024 | 17:22

Сегодня, 28 мая, на улицы Пензы и других населенных пунктов региона (впрочем, как и всей страны) выйдут мужчины в зеленых фуражках и беретах, чтобы отметить День пограничника. Именно в этот день в 1918 году Совнарком утвердил декрет о создании пограничной охраны Советской России.

Традиционно к празднику приурочено множество торжественных мероприятий в российских городах и частях пограничных войск. Так, в Пензе пройдет шествие, маршрут которого проляжет от Фонтанной площади до сквера имени Ф. Э. Дзержинского.

Кроме того, сегодня в России и ряде бывших союзных государств отмечают День химика. Это профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Им мы должны быть благодарны не только за школьные уроки химии, но и за лаки и краски, косметику и колготки, автомобильные масла и лекарства.

28 мая известно и как День брюнеток. Данных о том, кто и когда придумал этот праздник, нет, однако бытует мнение, что он возник как ответ Дню блондинок, который отмечается с 2006 года.

Большинство жителей планеты - брюнеты. Научно доказано, что темный цвет волос является доминантным генным признаком, он более характерен для человека, нежели светлый. Поэтому брюнеток в обществе больше.

А еще сегодня День красного волка. Эти представители псовых, обитающие преимущественно в горных районах Центральной и Южной Азии, известны и под другими названиями: гималайский волк, буанзу, горный волк. Они занесены в Красную книгу, а ситуация с сокращением их численности требует повышенного внимания человечества, так как они рискуют навсегда исчезнуть с лица земли.

Также 28 мая отмечается Международный день защиты женского здоровья, День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора) и День специалиста негабаритных грузоперевозок (День негабаритчика).

В историю 28 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день по легенде в 1756 году изобрели майонез, а в 1987-м на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста.

28 мая родились изобретатель Жозеф Гильотен, ирландский поэт Томас Мур, русский поэт Максимилиан Волошин, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде Ян Флеминг, заслуженный артист России Андрей Панин.

В народном календаре сегодня Пахом Теплый (Пахом Бокогрей). По наблюдениям, с этого дня черемуховые заморозки сменяются устойчивым теплом. Считалось, что багряный восход солнца на Пахома предвещает полное гроз и пожаров лето.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар и Памфил.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь гласит: сегодня вы найдете силы для духовного роста и победы над собой.