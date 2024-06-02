3 июня - Всемирный день велосипеда

02.06.2024 | 08:52

Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда. Праздник был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в апреле 2018 года. С инициативой его проведения выступил Туркменистан.

Цель праздника - обратить внимание общества на велосипед как средство улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, а также сформировать культуру езды на нем.

В истории 3 июня ознаменовано несколькими событиями. В 1785 году Жан-Пьер Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне первый парашют, который был предназначен для прыжков с воздушного шара.

Сначала с высоты 300 метров спустилась собака, через год - баран. А первым человеком, спрыгнувшим в 1797 году с парашютом с воздушного шара, стал француз Андре-Жак Гарнерен.

3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота, в 1943-м создан Французский комитет национального освобождения, в 1965-м американский астронавт Эдвард Уайт стал вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос, а в 1989-м в Челябинской области произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария.

В народном календаре сегодня Оленин день, когда на Руси совершали специальные обряды на хороший урожай льна. Так, если лен сеял мужчина, он должен был сначала подкинуть как можно выше печеные яйца. Женщине полагалось раздеться и надеяться, что лен сжалится над ней и поможет обрести рубашку.

3 июня родились русский естествоиспытатель, один из основателей отечественной школы физиологии растений Климент Тимирязев, основоположник российской нейрохирургии Николай Бурденко, советский политический деятель Яков Свердлов и олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Именины в этот день отмечают Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор и Ярослав.

Убывающая луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не суетиться понапрасну и не поддаваться негативу. Эмоциональный фон нестабилен, поэтому не стоит верить ни клятвам, ни угрозам. В этот день рекомендуется ограничить контакты и общаться только с самыми надежными и проверенными людьми.