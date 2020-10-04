5 октября - Всемирный день учителя

04.10.2020 | 08:42

5 октября более чем в 100 странах отмечается Всемирный день учителя. В России торжественные мероприятия в этот день начали проводить в 1994 году. До того праздник отмечали в первое воскресенье октября.

В России День учителя давно перешел из категории профессиональных в разряд всенародных. Сегодня педагоги принимают поздравления от воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты.

Также 5 октября отмечено в календаре как Международный день врача. Сегодня в некоторых странах чествуют медиков гуманитарной организации «Врачи без границ», волонтеров, оказывающих помощь пациентам вне зависимости от их национальности, религии, спасающих жертв природных и техногенных катастроф.

Кроме того, в России сегодня - День работников уголовного розыска. Это одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД.

А еще 5 октября - Всемирный день архитектуры. Сегодня представители этой профессии собираются на конференции, устраивают творческие дискуссии, обсуждают проекты и проблемы архитектурного образования. Кроме того, по всему миру проходят выставки и фестивали, посвященные празднику. В нашей стране накануне Президент издает указ о присуждении звания «Народный архитектор Российской Федерации».

5 октября в Португалии празднуют годовщину падения монархии и провозглашения республики - День Республики. В ночь на 4 октября 1910 года группы революционеров подняли восстание, поддержанное армейскими частями. К ним присоединились народные массы и моряки. 5 октября после капитуляции правительственных войск руководители повстанцев провозгласили Португалию республикой. Ее образование было закреплено конституцией 1911 года, которая содержала широкий перечень прав и свобод граждан.

В историю 5 октября вошло благодаря тому, что в этот день в 1782 году впервые была поставлена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль», в 1793-м во Франции вместо христианского летоисчисления ввели революционный календарь, в 1930-м был выпущен первый номер газеты «Московские новости» на английском языке (Moscow News).

В народном календаре 5 октября - Иона и Фока, Листопадная. В этот день на Руси запрещалось есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в изобилии на столе была редька, уборка которой заканчивалась. Фоку же наши предки почитали как защитника от пожаров и спасителя утопающих. Листопадной день называли потому, что в это время начинался ветер, буквально сдирающий листву с деревьев.

5 октября родились французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик Дени Дидро, первый президент Чехии Вацлав Гавел, народный артист России Александр Михайлов, актриса театра и кино Инна Чурикова, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер.

Именинники сегодня Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день может быть отмечен душевным разладом, конфликтами с близкими, партнерами, неприятным сюрпризом. Поэтому лучше всего сегодня сохранять сдержанность, благоразумие и не поддаваться дурным мыслям и влияниям. Полезно поголодать, очистить организм, сходить в баню. Встаньте сегодня пораньше, а вот спать отправьтесь попозже - в этот день лучше сократить время сна.